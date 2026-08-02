"코끼리를 생각하지 마" 그게 쉽나, '99안타' 멈춰선 KIA 복덩이, 지독한 아홉수의 역설

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 득점하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 정현석 기자]"코끼리를 생각하지 마."

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미국의 인지언어학자 조지 레이코프의 프레임 이론을 대표하는 명제다.

그 말을 듣는 순간, 아이러니하게도 머릿속에는 코끼리 잔상이 더욱 선명해 진다. 부정하려 애쓸수록 그 대상의 굴레에 강력하게 갇히고 마는 '심리적 역설'이다.

2026시즌 KIA 타이거즈 최고의 히트상품으로 자리매김한 외야수 박재현(20)이 '코끼리 프레임'에 갇혔다. 생애 첫 100안타 달성을 딱 하나 남기자마자 안타 행진이 뚝 끊겼다. 13타수 연속 무안타 중이다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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뜨거웠던 방망이, '99'에서 거짓말처럼 멈췄다

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불과 며칠 전만 해도 박재현의 방망이는 식을 줄 몰랐다.

지난 7월 24일 키움전부터 29일 삼성전까지 5경기 연속 멀티히트를 터뜨리며 펄펄 날았다. 그 5경기 동안 25타수 11안타(타율 0.440), 멀티홈런 포함 3홈런 5타점 7득점. 거침없는 맹타 행진 속 프로 데뷔 첫 100안타 고지는 그저 시간문제 처럼 보였다.

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29일 대구 삼성전, 1회초 타자일순하며 두 번이나 타석에 들어선 리드오프 박재현은 연속 안타를 때려내며 첫 두 타석 만에 멀티히트를 완성했다. 그 두 번째 타석 우전 안타가 시즌 99번째 안타였다.

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신 들린듯한 안타행진은 딱 거기까지였다. 100번째 안타를 딱 하나 남긴 시점부터 거짓말처럼 안타 생산이 뚝 끊겼다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"No Think" '스승' 카스트로의 조언, 하지만 코끼리 역설일 뿐이었다

29일 세 번째 타석부터 침묵(4타수무안타 2삼진)은 30일 삼성전(5타수 무안타 3삼진)에 이어 31일 창원 NC전(4타수 무안타 2삼진)까지 이어졌다.

어느덧 13타석 연속 무안타(7삼진)라는 뜻밖의 슬럼프 조짐으로 번졌다.

30일 삼성전을 마친 뒤, 답답함을 참지 못한 박재현은 팀 동료이자 '외국인 스승' 카스트로를 찾았다. 이날 카스트로는 홈런 포함 3안타로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었다. 박재현은 "아홉수인가 보다. 잘 맞은 투수 강습 타구(5회)마저 야속하게 2루수 정면으로 간다"며 하소연 했다.

메이저리그 출신으로 산전수전 다 겪은 베테랑 카스트로가 2년 차 새내기에게 건넨 조언은 단순하지만 명확했다."No think." (아무 생각도 하지 마라).

숫자를 의식하는 순간 타석에서의 여유와 밸런스를 잃고 무너질 수 있다는 조언.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

'의식하지 않겠다'는 강박… 1일 폭염 취소가 단비가 될까

하지만 "No think"는 말처럼 쉬운 일이 아니다.

'의식하지 않겠다'고 다짐하며 타석에 들어설수록, 전광판에 새겨진 '99'라는 숫자는 더욱 선명하게 보인다.

초조함이 더해질수록 스윙은 급해지고, 밸런스는 무너진다. 삼진 비율(13타석 7삼진)이 급격히 늘어난 이유.

그런 의미에서 1일 창원 NC전 폭염 취소는 박재현에게 '숨고르기'가 될 전망이다.

살인적 폭염 속 쉼 없이 달려오느라 지친 몸과 마음을 식히고, 자신의 타격 밸런스를 돌아볼 수 있는 타이밍에 찾아온 하루 휴식.

올시즌 KIA 타선의 최고 히트상품인 2년 차 복덩이. 급할 건 전혀 없다. 홈런 아닌 안타 아홉수는 금세 풀린다. 완벽한 정타보다 빗맞은 안타 하나가 가장 좋은 약이 될 수도 있다.

야구하면서 처음 경험해 보는 아홉수의 프레임. 폭염 취소로 얻은 달콤 휴식이 '코끼리의 환영'을 털어낼 전환점이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com