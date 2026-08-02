'무실점→7실점' 극과 극 4이닝…한화의 PS 승부수, '커맨드형 외인'의 딜레마 어떻게 돌파할까

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 2,3루 짐머맨이 문정빈을 삼진으로 처리해 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 같은 4이닝 피칭. 그러나 결과는 완전히 달랐다.

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브루스 짐머맨(32)은 한화 이글스가 가을야구 진출을 위해 야심차게 영입한 카드다.

시즌을 함께 시작한 윌켈 에르난데스가 16경기에서 3승6패 평균자책점 4.92로 기대에 미치지 못하자 7월 중순 결단을 내렸다.

강속구를 던졌던 에르난데스와 달리 짐머맨의 최고 구속은 150㎞가 넘지 않았다. 대신 슬라이더, 포크볼, 싱커, 커터, 커브 등 다양한 구종을 던질 줄 알았고, 안정적인 커맨드와 코너워크를 장점으로 내세웠다.

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후반기에 합류한 만큼, 상대에게는 낯선 투수가 될 수 있다. 오히려 이런 커맨드형 투수가 잘 먹힐 수가 있었다.

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올 시즌 준비도 나쁘지 않게 해왔다. 세인트루이스 카디널스 소속으로 빅리그 무대를 밟았고, 트리플A에서는 5승3패 평균자책점 3.78로 준수한 모습을 보여줬다.

KBO리그에 온 짐머맨은 지난달 26일 데뷔전을 치렀다. 첫 등판에서는 성공 가능성을 엿보게 했다. 상대는 3위를 달리고 있던 LG였다. 짐머맨은 4이닝을 던졌고, 3안타 2볼넷 1탈삼진 무실점으로 마운드를 지켰다. 투구수는 57개에 불과했다. 이 중 스트라이크는 40개나 됐다. 70.2%로 S존 공략을 성공적으로 했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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첫 등판에서 KBO리그 성공을 기대하게 했지만, 두 번째 등판에서는 쓴맛을 봤다. 1일 1위 다툼을 하고 있던 KT를 만난 짐머맨은 4이닝 동안 76개의 공을 던졌다. 그러나 8개의 안타를 맞았고 4사구 2개 3탈삼진 7실점으로 부진했다.

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2회까지는 무실점으로 괜찮았다. 그러나 타순이 한 바퀴 돈 3회 난타를 당했다. 타자 일순이 될 정도로 쉽사리 이닝을 끝맺지 못했다. 7개의 안타를 맞았고, 볼넷도 한 개 있었다.

제구가 나쁜 건 아니었다. 최원준을 상대로 던진 바깥쪽 슬라이더라든가 김상수를 상대로 던진 바깥쪽 투심 같은 경우는 S존 끝에 잘 넣었다. 힐리어드를 상대로 3B2S에서 던진 슬라이더는 S존에 아슬아슬하게 걸치지 못한 공이기도 했다. 총 76개의 공 중 53개가 스트라이크로 S비율은 69.7%로 나쁘지 않았다.

4연승을 이어오며 분위기를 올린 KT 타선의 흐름이 좋기도 했다. 다만, 확실하게 타자를 억누르지 못하는 짐머맨의 구위도 아쉬운 점이 있었다.

두 차례의 등판을 통해 짐머맨은 최상과 최악의 시나리오를 모두 보여줬다. 안정적인 제구를 바탕으로 타자와의 수 싸움을 효과적으로 가지고 간다면 한화의 승부수는 충분히 통할 수 있다. 다만, 그 계산이 어긋난다면 타자들의 먹잇감이 되면서 한화의 가을 승부수도 무용지물이 될 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com