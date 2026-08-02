오타니 독주는 끝났다, 오타니-무라카미-오카모토 나란히 24홈런, ML 홈런 레이스 주류가 된 일본 타자들

시즌 초반 홈런을 쏟아내던 무라카미는 5월 말 햄스트링을 다쳐 전력에서 이탈했다. 7월 11일 부상에서 복귀해 홈런포를 재가동하고 있다. 1일(한국시각) 시즌 24호 홈런을 때린 무라카미. AFP연합뉴스

오타니는 1일 시즌 24호 홈런을 터트려 무릎 부상에 대한 우려를 ??었다. AP 연합뉴스

오카모토는 메이저리그 첫해부터 토론토 주축타자로 정착했다. 그는 무라카미보다 먼저 일본인 타자 메이저리그 첫해 최다 홈런 기록인 23개를 기록했다. AP연합뉴스

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'이도류'로 메이저리그를 뒤흔든 오타니 쇼헤이(32)가 타자로 비교불가 수준의 존재감을 보여줬지만, 오랫동안 일본인 메이저리그의 중심엔 투수들이 있었다. 일본프로야구(NPB)에서 펄펄 날던 최고 타자도 메이저리그로 가면 홈런이 크게 줄었다. 빅리그 투수들의 강력한 패스트볼을 의식하다 보니 이전보다 스윙이 작아졌다. 홈런, 장타보다 컨택트에 집중하게 된다. 생존을 위한 불가피한 선택이다.

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오타니가 먼저 아시아 타자는 장타력, 홈런 생산 능력에 한계가 있다는 편견을 깨트렸다. 그는 LA 에인절스 소속이던 2023년, 44홈런을 때려 아시아 타자 최초로 메이저리그 홈런왕에 올랐다. LA 다저스 이적 첫해인 2024년, 최초로 '50(홈런)-50(도루)'을 달성하고, 홈런-타점왕 타이틀을 차지했다.

오타니는 지난해 55홈런을 쳐 메이저리그 역사에서 6번째로 '2년 연속 50홈런'을 기록한 선수가 됐다. 오타니는 지난 7월 8일(이하 한국시각) LA 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스전 1회 홈런을 때려 9시즌 만에 메이저리그 통산 '300홈런'에 도달했다. 일본인 선수는 물론 아시아 선수 최초다. 니혼햄 파이터스에서 5시즌 동안 48홈런을 쳤는데, 지구 최강 홈런타자로 레벨업했다.

올해는 독주하던 오타니가 외롭지 않다. 일본프로야구 센트럴리그에서 홈런왕 경쟁을 하던 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스)와 오카모토 가즈마(30·토론토 블루제이스)가 메이저리그로 건너와 홈런을 펑펑 친다. 메이저리그 첫해 크게 다른 환경에서 고전할 것이라는 예상을

시카고 화이트삭스 무라카미. AFP연합뉴스

무참히 깨고 맹타를 휘두른다.

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7월 24일 보스턴 레드삭스전. 오카모토가 시즌 23호 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 오타니가 보유하고 있던 일본인 타자 메이저리그 데뷔 시즌 최다 홈런 기록(22개)을 넘었다. 오카모토는 7월 29일 워싱턴 내셔널스전에서 24호 홈런을 쳤다. 현재 흐름을 이어간다면 빅리그 첫해 30홈런이 어려워 보이지 않는다.

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오카모토는 요미우리 자이언츠 4번 타자로 2018~2023년, 6년 연속 '30홈런'을 기록했다. 2023년 개인 최다인 41개를 치고 주춤했다. 2024년 27홈런, 2025년 15홈런을 기록했다. 지난해엔 부상 여파로 69경기 출전에 그쳤다.

시즌 초 폭주하던 무라카미는 햄스트링 부상으로 한 달 넘게 멈춰 있었다. 지난달 11일 부상에서 복귀해 예열을 마치고 홈런을 쏟아낼 기세다. 무라카미는 복귀 후 11경기 연속 홈런 없이 잠잠하다가 7월 27일 휴스턴 애스트로스와 원정경기에서 21, 22호 홈런을 터트렸다. 사흘 뒤인 7월 30일 뉴욕 양키스전에서 묵직한 손맛을 봤다. 8월 1일 탬파베이 레이스전에서 24호를 쏘아 올렸다.

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오타니도 무릎 부상에 대한 우려를 홈런으로 지웠다. 1일 보스턴 레드삭스전 5회 2점 홈런을 터트렸다. 사흘 만에 홈런을 추가했다. 시즌 24호. 오타니는 전날 무릎 통증으로 출전 없이 휴식을 취했다.

LA 다저스 오타니의 타격 모습. AFP연합뉴스

토론토 오카모토의 타격 모습. AP연합뉴스

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8월 1일까지 오타니와 무라카미, 오카모토가 나란히 24홈런을 기록 중이다. 소속 리그의 홈런 순위도 똑같다. 무라카미와 오카모토는 아메리칸리그 공동 6위, 오타니는 내셔널리그 공동 6위다. 일본인 타자들이 메이저리그 홈런 레이스의 주류가 된 셈이다. 무라카미가 부상 없이 뛰었다면 1위 경쟁까지 가능했을 것이다.

타석당 홈런수는 무라카미가 '톱'이다. 10.92타석당 1개를 때렸다. 오타니는 16.04타석, 오카모토는 16.25타석당 1개를 기록했다.

무라카미와 오카모토는 장타력에 대한 의구심을 파워로 말끔하게 지웠다. 다만 일본 시절보단 타율이 떨어졌다. 오카모토는 요미우리에서 통산 타율 0.277을 기록했다. 메이저리그 첫해 0.231을 기록 중이다. 일본 시절보다 타율이 4푼 이상 내려갔다.

무라카미는 야쿠르트 스왈로즈에서 2022년 타율 0.318-56홈런-134타점을 올려 22세 최연소 타격 3관왕에 올랐다. 일본에서 통산 타율 0.270을 찍고 화이트삭스로 이적했다. 그는 1일까지 타율 0.244을 기록했다. 오카모토와 마찬가지로 4푼 가까이 하락했다.

오타니는 55홈런, 무라카미는 56홈런, 오카모토는 41홈런이 미일 통틀어 한 시즌 최다 홈런 기록이다. 이들 셋은 지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본대표팀의 주축타자로 함께 했다. 2023년 WBC 우승을 이끈 주축 멤버이기도 하다.

사카고 컵스 스즈키. AFP연합뉴스

올시즌 일본인 타자 중 누가 가장 많은 홈런을 터트릴지 궁금하다. 지난해까지는 오타니의 독주였다. 지난 시즌 32홈런을 친 스즈키 세이야(32·시카고 컵스)도 20홈런을 눈앞에 두고 있다. 1일까지 18홈런을 쳤다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com