"나라면 페덱보다 폰세" ML 특급 투수들이 패를 드러냈다, 못 칠 공이 아니다?

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 김용 기자] 폰세는 아니다?

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메이저리그에서 엄청난 활약을 펼쳤던 대체 외국인 선수들의 실체(?)가 속속 드러나고 있다.

KBO리그 후반기 대변수는 화려한 경력의 새 외국인 선수들이다. 삼성 라이온즈가 메이저리그 통산 32승의 페덱을 데려오며 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이걸로 끝이 아니었다. 어깨 부상을 당한 후라도의 단기 대체 선수로 메이저리그 통산 17승 보스를 데려오는 '파격'을 선보였다. 페덱은 올시즌 끝까지 신분이 보장된 완전 영입 선수지만, 보스가 6주 단기 계약을 맺고 오자 현장에서는 "삼성의 우승 의지가 대단하구나"라고 입을 모았다.

이에 LG 트윈스는 메이저리그 통산 112승 카라스코를 영입하는 맞불을 놨다. 메이저리그 통산 100승 이상 투수가 KBO리그에 온 자체가 처음. 한 마디로 '류현진(한화)'급 레전드 투수가 한국에 온 것이다. 그리고 1일 두산 베어스와의 데뷔전에서 7이닝 74구 퍼펙트 투구로 '이게 메이저리그 클래스구나'를 입증했다.

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페덱이 3번, 보스 1번, 카라스코가 1번 마운드에 올랐다. 이들의 투구는 어땠을까.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회 이닝을 마친 삼성 선발 보스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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페덱은 첫 2번의 등판인 롯데 자이언츠, 두산 베어스전에서 각각 6이닝 무실점, 6이닝 2실점하며 승리 투수가 됐다. 페덱 '센세이션'이 일어나는 듯 했다. 하지만 30일 KIA 타이거즈전 5이닝 6실점 패전으로 상승세에 찬물이 끼얹어졌다.

보스는 두산과의 데뷔전 5이닝 2실점으로 선전했지만, 타선 지원을 받지 못해 패전 멍에를 썼다. 당시 상대 에이스 곽빈의 호투가 돋보였다.

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카라스코는 직구 최고 149km였는데 보통 140km 중반대 구속이었다. 대신 5개의 변화구를 자유자재로 섞어 던졌고 제구가 매우 안정적이었다. 39세 백전노장의 관록이 이런 거구나를 보여줬다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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하지만 카라스코의 투구를 지켜본 한 야구인은 "퍼펙트 기록은 매우 인상적이지만, 냉정히 KBO리그 타자들이 아예 공략하지 못할 공은 아니다"라고 냉정히 진단했다.

페덱과 보스도 마찬가지. 두 사람 모두 구위형 투수는 아니다. 페덱도 150km를 쉽게 넘기지 못한다. 경기 운영과 제구가 강점인 선수들인데, 초반에는 두 사람의 스타일이 낯설고 하도 좋은 투수들이라 하니 상대팀과 타자들이 주눅들 수 있는데 못 칠 공은 아니라며 위안하는 모습들을 보였다.

비교 대상이 있다. 지난해 한화 이글스 소속으로 KBO리그를 평정한 폰세(토론토)다. 폰세는 17승1패 평균자책점 1.89로 최고의 활약을 펼친 뒤 메이저리그로 역수출됐다. 폰세는 150km 후반대 대포알 강속구와 안정된 변화구 구사를 앞세워 리그를 평정했다. 결국 타자들에게 가장 무서운 건 빠르고 강한 공이라는 걸 보여줬다.

24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 한화 폰세가 감격스러워하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

한 현역 코치는 "폰세와 페덱 중 한 명을 데려올 수 있다면 누구를 선택하겠나"라는 질문에 한 치의 주저없이 "폰세"라고 답했다. 폰세는 어떻게 던질지 알고도 못 치는 공이지만 페덱과 보스는 적응을 하면 충분히 공략할 수 있다는 의미였다. 카라스코도 패를 열어보니, 두 사람과 거의 흡사한 유형이었다.

과연 페덱, 보스, 카라스코가 후반기 우승에 도전하는 삼성과 LG의 운명을 어떻게 바꿀 것인가. 이제 시작 단계다. 이 선수들의 성공과 실패 여부는 조금 더 지켜봐야 할 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com