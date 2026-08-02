'로버츠 감독 이럴거면 왜 극찬했나'…前두산 투수, 6이닝 102구 혼신투 펼쳤는데 하루만에 마이너行

사진=Bleed Los 유튜브 영상 캡쳐.

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[스포츠조선 고재완 기자] 지난해 KBO리그 두산 베어스에서 기대 이하의 성적으로 재계약에 실패했던 투수 콜 어빈(32·LA 다저스)이 감격스러운 메이저리그 복귀전을 치렀지만 하루만에 다시 마이너리그로 내려갔다. LA 다저스 데이브 로버츠 감독의 극찬을 이끌어냈지만 빅리그에 남기기에는 역부족이었나보다.

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어빈은 지난 1일(한국 시각) 미국 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스와의 홈경기에 팀의 세 번째 투수로 구원 등판해 6이닝 동안 102개의 공을 던지며 8안타(1홈런) 3볼넷 6실점을 기록했다.

이날 다저스는 선발 로테이션 공백을 메우기 위해 '불펜 데이'를 선언했다. 오프너 에드가르도 엔리케스(1이닝)와 윌 클라인(1⅓이닝)에 이어 3회초 1사 만루 위기 상황에서 마운드를 이어받은 선수가 바로 어빈이었다.

어빈은 등판 직후 야수 실책으로 승계주자 실점을 허용한 뒤 6회까지 추가 실점 없이 버텼다. 7회초 볼넷과 피홈런, 연속 안타가 겹치며 급격히 무너져 6실점까지 실점이 불어났지만, 9회초 1사까지 마운드를 지키며 6이닝을 홀로 책임졌다. 경기 결과는 다저스의 4대9 패배였고 어빈은 패전 투수가 됐다.

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하지만 어빈은 2년 만의 빅리그 복귀전에서 불펜 소모를 최소화해야 하는 '이닝 이터' 임무를 100% 완수했다. 경기 후 로버츠 감독은 "결과는 패전이지만 어빈은 정말 환상적인 활약을 펼쳐줬다. 6이닝 동안 102개의 공을 던져주며 불펜진의 과부하를 완전히 막아줬다"고 칭찬했다.

두산 베어스 시절 콜어빈. 스포츠조선DB

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어빈에게 이번 빅리그 복귀는 기적과도 같았다. 어빈은 2025시즌을 앞두고 두산 베어스와 100만 달러 전액 보장 조건으로 계약하며 '현역 빅리거' 출신 에이스로 큰 기대를 모았다. 하지만 28경기 8승12패 평균자책점 4.48에 그쳤고, 경기 중 상대 타자와의 언쟁이나 투수 코치의 어깨를 밀치는 등 돌출 행동과 태도 논란까지 일으키며 씁쓸하게 한국을 떠났다.

미국에 돌아온 어빈은 지난 2월 다저스와 마이너리그 계약을 체결했다. 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 소속으로 뛰며 20경기(98이닝) 9승 6패 평균자책점 3.58을 기록, 다승과 평균자책점 부문 1위에 오르며 마이너 무대를 평정했다.

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콜 어빈은 경기 후 "오렌지카운티 출신으로 고향 팀인 다저스 유니폼을 입고 다저스타디움 마운드에서 던질 수 있어 정말 기쁘고 축복받았다고 생각한다. 팀이 필요로 하는 역할을 맡아 불펜을 도울 수 있어 영광이었다"고 감격스러워했다. 하지만 다저스는 2일 보스턴전을 앞두고 투수진 개편을 위해 어빈을 하루 만에 다시 마이너리그로 내려보내고 카일 하트를 콜업했다. 투구 수가 많아 당분간 등판이 불가능한 어빈을 대신해 신선한 불펜 자원을 충원하기 위한 조치였다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com