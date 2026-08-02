"열흘이 지나도 생각 나겠죠" 헤드샷 두 번에도 출전 강행…허경민의 '트라우마' 정면 돌파 선언

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 허경민이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "사실 무섭죠"

Advertisement

허경민(36·KT 위즈)은 지난달 29일 그라운드에서 모두의 걱정을 샀다. 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 경기 4회초 타석에 선 허경민은 NC 선발투수 커티스 테일러가 던진 147㎞ 패스트볼에 얼굴을 맞았다.

맞는 순간 쓰러질 정도로 강한 충격. 곧바로 병원으로 이동했다.

이번이 처음이 아니었다. 지난 3월31일 대전 한화 이글스전에서 엄상백이 던진 146㎞ 패스트볼이 얼굴에 강타하기도 했다.

Advertisement

선수 생명을 위협할 수 있는 치명적인 '헤드샷'. 한 시즌에 두 차례나 일어나면서 걱정이 더욱 커질 수밖에 없었다.

Advertisement

큰 부상은 피했다. 병원 검진 결과 단순 타박 소견을 들었다. 지속적인 확인은 필요하지만, 일단은 안도의 한숨을 내쉴 수 있게 됐다.

허경민은 다음날인 30일 선발 라인업에서 제외됐다. 그러나 8회초 주자 1,2루에 대타로 나왔고, 2루타까지 때려냈다. 이후 3루수로 수비도 소화했다.

Advertisement

이강철 KT 감독은 휴식을 주려고 했다. 그러나 허경민의 의지를 꺾지 못했다. 이 감독은 "(30일 경기에) 나가지 말라고 했다. 그런데 수비든 뭐든 하고 싶다고 하더라"고 설명했다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하는 KT 허경민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

Advertisement

두 차례나 '헤드샷'이 나온 만큼, 트라우마가 생길 법도 했다. 허경민은 "사실 머리에 맞는 공이 무섭긴 하다. 그래도 시즌이 후반으로 향해가고 있는데 내 개인적인 이유로 경기에 빠지고 싶지 않다는 생각이 들어 경기에 나간다고 했다"라며 "열흘이 지나도 생각이 날 것이고, 하루 뒤에도 날 것이니 그냥 경기에 빨리 나가야 극복할 수 있을 것이라고 생각했다. 더 빨리 나가고 싶었는데 교체로 나가게 됐다. 내보내주셔서 감사하다"고 했다.

허경민은 이어 "처음에 맞았을 때도 빨리 잊으려고 노력했다. 맞았을 때는 기억이 안난다. 어떻게 공이 날아왔는지 모른다. 일단 경기에 빨리 나가야 똑같은 생각을 가지고 경기를 하지 않을까라는 생각이 있었다"라며 "지금 팀 분위기가 좋아서 부상에 개의치 않고 할 수 있는 것 같다. 동료들에게 고맙다"고 이야기했다.

허경민은 31일 수원 한화 이글스전에 3루수 겸 7번타자로 선발 출전해 3타수 2안타 1사구 1타점으로 활약했다. 머리 쪽은 아니지만, 또 한 번 몸에 맞는 공이 나왔다. 만루 상황에서 나오면서 밀어내기 득점으로 이어졌다.

허경민은 "사구도 출루라는 생각을 한다. 또 그게 득점으로 이어져서 감사하고 좋다"고 덤덤하게 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com