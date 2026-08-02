'대반전 1위인데' KIA도 놀랐다, 왜 11년 만의 최악투 나왔나…"날씨가 그래서 안 하고 싶더라"

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와를 향해 박수를 보낸 양현종. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "날씨가 그래서(폭염중대경보) 안 하고 싶더라."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 1일 창원 NC 다이노스전이 폭염으로 일찍이 취소된 가운데 전날 시즌 최악의 투구를 펼친 베테랑 양현종을 향한 안타까운 마음을 표현했다.

양현종은 1988년생 베테랑이다. 지난달 30일부터 창원을 비롯한 경남 지역에 폭염중대경보가 발효될 정도로 무더위가 지속됐다. 양현종이 선발 등판한 지난달 31일에도 경기 개시 시간 시점으로 기온이 36~37도였다. 이번 주초부터 경남 지역에 무더위가 지속됐던 터라 폭염 취소 요건을 충족하는 날씨였다.

양현종은 1⅓이닝 4안타(1홈런) 6볼넷 1삼진 8실점(7자책점)으로 무너졌다. 양현종이 선발 등판 경기에서 2이닝을 채우지 못한 것은 2015년 7월 4일 KT 위즈전 이후 11년 만이다.

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양현종은 올해 KIA의 국내 선발진이 약하다는 평가 속에서도 꿋꿋하게 중심을 잘 잡아줬다. 이의리 황동하 김태형 등이 돌아가며 기복을 보일 때도 양현종은 크게 무너진 적이 없었다. 개막 전후로 직구 평균 구속이 130㎞ 후반대로 떨어져 우려가 컸는데, 반전 시즌을 보내고 있다.

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양현종은 89⅔이닝을 기록, KIA 국내 선발투수 가운데 이닝 1위다. 제임스 네일(121⅔이닝)과 아담 올러(109⅔이닝) 다음으로 불펜의 이닝 부담을 줄이는 데 힘을 보태고 있다.

평소와 달리 제구가 눈에 띄게 흔들렸다. 직구를 비롯해 체인지업과 슬라이더도 효과적이지 못했다. 1-1로 맞선 2회말 무사 1루에서 김형준의 병살타성 타구를 유격수 하주석이 포구하지 못한 실책이 대량 실점으로 연결되긴 했지만, 이 고비를 넘겼더라도 양현종은 평소처럼 안정적인 투구가 기대되지 않을 정도로 이날은 컨디션이 좋지 않아 보였다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 5회말 LG 오스틴이 KIA 양현종을 상대로 투런홈런을 날렸다. 오스틴에게 홈런 허용 후 고개를 떨구고 있는 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

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이 감독은 "(양)현종이는 던질 때 야수들이 많이 도와줘야 하는데, 그 타이밍에 실책이 나오고 또 본인이 (수비할 때) 다음 타자(천재환)가 희생번트를 댄 게 안타가 되면서 흔들린 것 같고, 그러다 만루 홈런 한 방 맞은 것"이라고 바라봤다.

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양현종에게 만루홈런을 뺏은 NC 권희동은 "전 타석에서 몸쪽 슬라이더에 내가 반응을 했으니까. 체인지업류를 던질 것이라 생각해 체인지업을 노렸다"고 이야기했다. 권희동의 예상대로 양현종은 체인지업을 선택했는데, 한가운데로 몰린 실투가 되면서 무너졌다.

이 감독은 "그 전에도 볼넷을 주니까 카운트를 잡고 들어가야 하는 상황이어서 그랬던 것 같다"면서 "확실히 날씨가 더우니까 누르는 힘도 조금씩 빠졌던 것 같다. 아무래도 지금 투수들이 땀이 많이 나기 때문에 공 던질 때 조금씩 미끄러운 것 같더라. 손이나 팔에 땀이 많이 나는 친구들은 지금 계속 공 던지는 것에 민감해하고 힘들어하더라. 그래서 로진도 더 많이 만지게 되는데, 그러면서 조금씩 빠지는 공들도 생긴다. 그래도 8월 15일 넘어가면 또 찬 바람 부니까. 보름 정도만 잘 넘기면 좋을 것 같다"고 했다.

다음 경기에는 또 양현종답게 돌아오리라 믿었다. 이 감독은 1일 경기가 오후 2시에 일찍 취소되자 선수단에 휴식을 줬다. 경기가 취소되면 보통 간단한 실내 훈련을 위해서라도 경기장에 오지만, 이날은 그냥 숙소에 머물며 지친 선수들이 푹 쉬도록 했다. 그런데도 양현종은 경기장을 찾아 러닝을 하며 몸을 풀고 돌아간 것으로 알려졌다.

이 감독은 "지금까지 현종이가 잘 던져줬고, 우리가 힘들 때는 연패도 잘 끊어줬다. 다음 경기에는 또 현종이가 잘 던져 주길 바라고 있다"고 믿음을 보였다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 양현종. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com