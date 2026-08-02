"7이닝 완봉승 기세 어디갔어요?"…前한화 와이스, 5회 3연속 볼넷 '와르르'→영점 안잡히면 한국行도 요원

라이언 와이스. 사진출처=라이언 와이스 SNS

라이언 와이스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 불과 직전 등판에서 7이닝 완봉승을 거두며 반등의 기치를 올렸던 라이언 와이스(30·휴스턴 애스트로스 산하 슈가랜드 스페이스 카우보이스)가 또다시 고질적인 제구 난조에 발목을 잡혔다. 산뜻한 출발에도 불구하고 한 이닝에 볼넷 3개를 남발하며 무너진 와이스를 향해, 현지에서는 물론 KBO 리그 복귀 가능성에 대해서도 냉정한 평가가 흘러나오고 있다.

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와이스는 1일(한국 시각) 미국 텍사스주 슈가랜드 콘스텔레이션필드에서 열린 마이너리그 솔트레이크 비스(LA 에인절스 산하)와의 홈경기에 선발 등판했으나 4⅓이닝 2안타 4볼넷 6탈삼진 1실점으로 승패 없이 마운드를 내려왔다.

이날 4회까지의 와이스는 지난 7월 26일 내슈빌전 7이닝 완봉승의 기세를 그대로 이어가는 듯했다. 1회 두 타자를 연속 헛스윙 삼진과 뜬공으로 처리했고, 2회와 3회 위기 상황에서도 주무기인 삼진을 솎아내며 실점 없이 넘어갔다. 4회도 단 3명의 타자로 깔끔하게 삼자범퇴를 만들며 완벽한 투구 흐름을 유지했다.

하지만 팀이 1-0으로 앞선 5회초, 와이스의 영점이 한순간에 완전히 무너졌다. 선두타자 욜머 산체스에게 7구 끝에 볼넷을 내준 것이 화근이었다. 이후 1사 1루에서 로건 포터와 크리스티안 무어에게 연속 스트레이트 볼넷을 허용하며 순식간에 1사 만루 자멸 위기를 자초했다. 결국 슈가랜드 벤치는 와이스를 마운드에서 내리고 트레이 맥롤린을 투입했다. 맥롤린이 구스타보 캄페로에게 좌익수 희생플라이를 허용하면서 와이스의 책임 주자가 홈을 밟아 1실점이 기록됐다.

라이언 와이스. AP연합뉴스

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와이스는 2024년 6월 부상당한 리카르도 산체스의 10만 달러짜리 '6주 임시 대체 외국인 선수'로 한화 이글스 유니폼을 입어 강렬한 임팩트로 정식 계약을 딴낸 뒤, 2025시즌에는 16승 5패 평균자책점 2.87이라는 활약을 펼치며 코디 폰세와 함께 한화를 19년 만에 한국시리즈로 이끈 구단 최고의 효자 외인이었다.

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이 활약을 바탕으로 작년 12월 보장 260만 달러, 2년 최대 1000만 달러라는 대형 계약을 맺고 휴스턴 유니폼을 입으며 꿈에 그리던 메이저리그에 진입했다. 그러나 빅리그의 벽은 높았다. 9경기 동안 승리 없이 3패 평균자책점 7.62로 난조를 보인 끝에 지명할당(DFA) 수모를 겪고 마이너리그로 떨어졌다.

이날 실점을 1점으로 막아내며 트리플A 시즌 평균자책점은 종전 6.59에서 6.15로 소폭 낮췄지만, 와이스에게 남겨진 과제는 명확하다. 바로 '스트라이크를 던질 수 있는 제구력의 안정성'이다.

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아무리 뛰어난 구위와 구종을 갖췄더라도 경기 도중 갑작스럽게 영점이 흔들리며 스트레이트 볼넷을 남발하는 기복이 계속된다면 메이저리그 재콜업은 물론, 향후 KBO리그 복귀 시나리오 역시 장담하기 어렵다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com