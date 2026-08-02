"내 홈런공 돌려줘요" 오타니가 팬에게 이런 요청을? 알고보니 숨은 사연 있었다

사진=오타니의 24호 홈런 공을 잡은 루이스 고메즈씨의 SNS 사진

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 자신의 홈런공을 잡은 관중에게 공을 돌려달라고 부탁했다. 알고보니 가족들 때문이었다.

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오타니는 지난 1일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스와의 홈 경기에서 시즌 24호 홈런을 터뜨렸다.

최근 타격감이 좋은 오타니는 3경기 연속 '멀티 히트' 행진을 이어가고 있고, 이날도 홈런 포함 2안타를 기록했다. 홈런은 5회말에 터졌다. 2사 2루 상황에서 조바니 모란을 상대해 2B1S에서 4구째 한가운데 체인지업 실투를 받아쳤고, 오른쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 투런 홈런을 쏘아올렸다. 올 시즌 24호 홈런이다.

중요한 홈런이었지만, 이날 경기가 끝난 후 오타니는 자신의 홈런 공을 잡은 외야에 있던 관중에게 구단 관계자를 통해 공 회수를 요청했다.

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오타니는 평소에는 거의 홈런공 회수를 요청하는 경우가 없다. 대기록이 걸려있을 때만 구단이 가끔 회수를 하기도 하지만, 그 외에 오타니 개인이 요청하는 경우는 거의 없었다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 29: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers runs the bases in the eighth inning against the Seattle Mariners at Dodger Stadium on July 29, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP연합뉴스

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하지만 이날은 특별한 이유가 있었다. '풀카운트'를 비롯한 일본 매체들의 보도에 따르면 "이날 야구장에 얼마전 태어난 둘째가 처음 방문했다"는 사실이 밝혀졌다. 오타니가 이를 기념해 홈런공 회수를 요청한 것으로 보인다. 실제로 오타니는 홈런을 친 후 1루를 돌면서 가족들이 있는 스위트룸을 향해 손인사를 하는 모습이 포착되기도 했다.

오타니는 농구 선수 출신 아내 다나카 마미코와 결혼한 후 지난해 첫 딸을 낳았고, 지난 6월말 둘째 아들을 출산했다. 둘째가 태어난 후 약 한달만인 이날 처음으로 '오타니 패밀리'가 전부 다저스타디움에 직관을 온 것이다.

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'풀카운트' 보도에 따르면 오타니의 24호 홈런공을 잡은 관중은 다저스 열혈팬인 루이스 고메즈씨다. 고메즈씨는 홈런을 잡은 직후 다저스타디움 시큐리티에게 "홈런공 트레이드 요청"을 받았고, 시큐리티도 상세한 이유는 몰랐다고 한다.

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고메즈씨는 '풀카운트'와의 인터뷰에서 "오타니에게 있어서 특별한 의미를 가진 공이라고 생각했다"며 기쁜 마음으로 흔쾌히 홈런공을 건넸고, 오타니는 그에게 친필 사인이 담긴 자신의 배트와 싸인공을 선물로 전했다. 24호 홈런공은 다저스타디움에 처음 방문한 아들을 위한 선물로 남겨둘 것으로 보인다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com