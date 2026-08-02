"72년 만의 부활한 미국 女프로야구, 1호K 주인공" 김라경, WPBL 개막전 4K 승리요건 완벽투…불펜 방화로 첫 승 날렸다

사진캡처=WPBL 유튜브 채널

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[스포츠조선 고재완 기자] '천재 야구 소녀' 김라경(27·뉴욕 하이츠)이 72년 만에 부활한 미국여자프로야구리그(WPBL) 역사적인 개막전 선발 투수로 등판해 눈부신 역투를 펼쳤다. 비록 불펜의 방화로 마수걸이 첫 승은 아쉽게 무산됐지만, 미국 프로 야구 역사에 한국인 투수의 이름을 선명하게 새겨 넣은 감동적인 순간이었다.

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김라경은 2일(한국 시각) 미국 일리노이주 로빈 로버츠 스타디움에서 열린 LA 퀸스와의 2026 WPBL 정규시즌 개막전에 선발 등판해 4이닝 2안타 4볼넷 4탈삼진 4실점(2자책)을 기록했다. WPBL은 7이닝 경기 체제로 치러지며, 4이닝 이상을 책임진 김라경은 팀이 8-4로 앞선 5회 마운드를 내려와 승리 투수 요건을 갖췄다.

이날 경기는 기상 악화로 인해 개막 행사가 1시간가량 지연 개시되는 변수를 맞았다. 하지만 김라경은 흔들리지 않고 미소를 띠며 마운드에 올랐다. 1954년 막을 내린 올-아메리칸 걸스 프로야구 리그 이후 72년 만에 첫발을 뗀 리그의 '1호 투구'이자 '1호 스트라이크'를 꽂아 넣은 주인공이 바로 김라경이었다.

수비 실책과 볼넷으로 몰린 무사 1, 2루 위기에서 2타점 적시타를 내줬으나, 주무기인 궤적 큰 폭포수 커브로 상대 타자를 헛스윙 삼진 처리하며 추가 실점을 막았다. 타선이 5점을 지원해 주자 김라경의 피칭은 더욱 거침없어졌다. 우익수 요네타니 나츠키의 1루 보살 지원 속에 2회를 단 12구 만에 삼자범퇴로 끝낸 데 이어, 3회 역시 삼진을 곁들이며 2이닝 연속 깔끔한 삼자범퇴 무실점 행진을 이어갔다.

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4회에는 연속 볼넷 후 2타점 적시 2루타를 허용하며 2실점했으나, 이어진 2사 2, 3루 위기에서 우익수 뜬공으로 타자를 돌려세우며 선발 투수로서의 책무를 다했다.

사진캡처=WPBL 유튜브 채널

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김라경이 걸어온 길은 그 자체로 한국 여자야구의 역사다. 리틀야구 시절 여자선수 최초 홈런이라는 대기록을 작성하고 중학교 때 이미 국가대표에 발탁된 그는 서울대학교 체육교육과에 진학해 학업과 운동을 병행하는 엘리트 코스를 밟았다.

2022년 팔꿈치 인대 접합 수술(토미존 서저리)이라는 큰 시련이 찾아왔지만 프로 선수의 꿈을 포기하지 않았다. 일본 실업리그를 거쳐 완벽히 재기한 김라경은 결국 꿈에 그리던 미국 프로 야구 개막전 선발 투수라는 열매를 맺었다.

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개막전 4이닝 2안타 4볼넷 4탈삼진 4실점(2자책)으로 승리투소 요건을 갖췄지만 7회 대거 4실점을 한 불펜 방화로 김라경의 첫 승은 날아갔다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com