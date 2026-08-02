"내 전반기 점수는 90점, 한국行 후회 0%"…왕옌청, 류현진 조언에 깨달은 '쉴 수 있는 용기'

사진캡처=유튜브 채널 '이글스TV'

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[스포츠조선 고재완 기자] "한국에 온 것, 다시 선택해도 똑같을 겁니다. 후회는 단 1%도 없어요."

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한화 이글스의 대만 출신 좌완투수 왕옌청이 올스타 브레이크를 맞아 한화 구단 공식 유튜브 채널 '이글스TV'를 통해 고향 대만 음식을 먹으며 2026시즌 전반기를 돌아보는 '진솔한 결산 토크'를 가졌다. 데뷔 첫해 성공적으로 1군 무대에 안착한 그는 스스로에게 '90점'이라는 높은 점수를 주며 후반기 더욱 뜨거운 활약을 다짐했다.

올스타 휴식기 동안 대전의 한 대만 음식점을 찾은 왕옌청은 동파육 덮밥과 우육면 등 고향의 맛으로 몸보신을 하며 전반기를 복기했다. 전반기 스스로의 성적에 대한 만족도를 묻자 왕옌청은 망설임 없이 "90점"을 매겼다. 그가 꼽은 가장 잘한 점은 바로 '건강함'과 '새로운 도전'이었다.

"전반기 내내 부상 없이 건강하게 자리를 지켰고, 내 힘으로 여기까지 걸어왔다. 내 야구 인생을 통틀어 1군 무대에서 이렇게 6개월이라는 시간을 풀타임으로 보낸 것은 이번이 처음이다. 매 순간이 정말 알차고 행복했다."

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특히 왕옌청은 KBO리그에 와서 야구를 대하는 관점이 크게 바뀌었다고 고백했다. 과거에는 무조건 많은 양의 훈련을 소화하는 것만이 정답이라고 생각했으나, 한화에 합류한 뒤 '쉬어갈 수 있는 용기'를 배웠다는 것이다.

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왕옌청은 "이전에는 무조건 무식하게 훈련만 많이 했다. 하지만 한화에서 훈련하는 과정에서 '나에게는 정말 휴식이 필요했구나'라는 걸 느꼈다"라며 "누군가에게는 쉬는 게 쉬워 보일지 몰라도, 나처럼 쉬어본 적이 없는 사람에게는 휴식도 큰 용기가 필요하다. 훈련과 휴식의 균형을 배운 것이 전반기 가장 큰 수확"이라고 털어놓았다.

사진캡처=유튜브 채널 '이글스TV'

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왕옌청이 '휴식의 중요성'을 깨닫는 데에는 팀 내 대선배들의 조언이 결정적이었다. 왕옌청은 가장 도움을 준 인물로 컨디셔닝 코치와 함께 '몬스터' 류현진을 꼽았다. 왕옌청은 "류현진이 '절대 오버트레이닝 하지 말고, 쉴 때는 확실하게 잘 쉬어야 한다'고 조언해 주셨다. 그 말씀이 나에게 정말 큰 도움이 됐다"라며 감사함을 전했다.

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전반기 가장 기억에 남는 순간으로는 'KBO 리그 1군 데뷔전의 첫 번째 공'을 꼽았다. 그는 "첫 공을 던지는 순간 비로소 내가 프로 선수로서 이 무대에 진짜 서 있다는 실감이 났다. 가슴이 정말 벅차올랐다"며 당시의 설렘을 되새겼다.

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대만과 일본을 거쳐 한국이라는 새로운 리그에 도전한 왕옌청은 '한국에 온 것을 후회하지 않느냐'는 질문에 단 1초의 주저함도 없이 "절대 후회하지 않는다. 다시 돌아가도 똑같은 결정을 내릴 것"이라며 특유의 당찬 미소를 지어 보였다.

왕옌청은 첫 등판에 눈물을 보인 후 '다음번에 언제 울 것같나'라는 질문을 받고 '한국시리즈에서 우승하면 울겠다'고 답했었다. 그는 "그 생각은 지금도 전혀 변함이 없다. 후반기에도 너무 많은 생각을 하기보다, 마운드위에서 내가 가진 좋은 모습을 다 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com