정수빈은 분명 잔디를 밟았다...김원형 감독은 뭐 때문에 그리 격노했나

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 잔디를 밟았으니 변명의 여지가...

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두산 베어스는 1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 라이벌전에서 2대2로 비겼다.

0-2로 밀리던 경기를 8회 따라잡았고, 9회초 오지환의 홈런성 타구를 좌익수 김민석이 극적으로 걷어내 죽다 살았다.

마지막엔 아쉬움이 컸다. 연장 11회말 선두 정수빈이 볼넷으로 출루해 끝내기 찬스를 잡은 것. 윤준호의 희생번트가 성공되며 순조로웠다.

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그런데 경기는 허무하게 끝났다. 박찬호의 병살타. 어떻게 주자가 2루에 있었는데 병살타가 나왔을까.

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스리피트 라인 위반이 결정타였다. LG 3루수 문보경이 땅볼 타구를 잡았다. 때마침 정수빈이 3루에 뛰는 길과 겹쳤고 문보경이 태그를 하려 했는데, 정수빈이 몸을 피했다. 문보경은 일단 1루에 공을 던져 박찬호를 잡았다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

3루심은 처음 정수빈의 3루 진루를 세이프로 판단했다. 3루심은 글러브가 몸에 닿았느냐를 중점적으로 본 듯. 그렇기에 세이프 판정을 일단 내렸다.

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그런데 이를 보던 2루심이 정수빈의 스리피트 위반을 지적했다. 그러니 주자 태그에 이은 병살타가 된 것이다.

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중계 화면을 보면, 정수빈은 주로를 벗어나 마운드쪽 잔디 부분을 밟는 게 명확히 보였다. 스리피트 라인 위반 가능성을 높이는 장면. 보통 주자의 주로는 흙으로 된 그라운드다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

그렇다면 김원형 감독은 왜 경기 후 격노하며 항의를 했을까. 스리피트가 아니라는 것보다, 3루심이 세이프를 선언한 걸 왜 2루심이 혼자 번복하느냐는 것이었다. 4심 합의도 없이, 왜 특정 심판이 상황을 혼자 정리하느냐는 부분이었는데 위에서 언급한대로 이 장면을 볼 수 있는 건 2루심과 3루심이었는데 3루심은 태그 여부에 집중하고 있었고 또 직선주로로 보는 각도도 좋지 않았다. 스리피트 침범을 가장 정확히 볼 수 있는 심판은 직선 라인의 2루심이었기에, 2루심의 판정이 절대적 권한을 얻을 수 있었다.

김 감독 입장에서는 분명 아쉽고, 절차에 문제가 있다고 느낄 수 있었겠지만 이번 판정은 문제될 게 크게 없어 보였다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 팬들에게 인사를 하는 두산 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

판정이 나오자 LG 선수단은 재빨리 인사를 하고 짐을 챙겨 라커룸을 떠났다. 굳이 남아 경기 상황이 번복될 일을 기다릴 이유가 없었다. 두산 선수단은 김 감독의 항의가 끝날 때까지 떠나지 못했다. 김 감독이 항의를 끝내자, 팬들에게 인사하고 무승부 결과를 받아들였다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com