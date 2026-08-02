'괴물 투수' 스쿠벌 LAD 합류 초대박! "유망주 3명과 트레이드"…WS 3연패 위한 과감한 투자

타릭 스쿠벌. 사진=MLB.

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 타릭 스쿠벌을 영입할 것으로 보인다. 그를 영입해 3연속 월드시리즈 우승을 달성하겠다는 의지다. 스쿠벌을 대신해 3명의 유망주를 내보낼 계획으로 전해졌다.

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ESPN의 알덴 곤살레스 기자는 2일(한국시각) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "스쿠벌을 내주는 대가로 디트로이트 타이거스는 다저스로부터 자이르 호프와 리버 라이언, 그리고 브래디 스미스를 받는다"고 주장했다. 이들은 순서대로 다저스 유망주 랭킹 5위, 7위, 17위에 올라있는 인재들이다. 다저스 입장에서는 3연속 월드시리즈 우승을 위해 출혈을 감수하는 모습이다.

MLB닷컴도 '다저스가 아메리칸리그 사이영상 2회 수상자 스쿠벌을 디트로이트에서 영입할 예정'이라고 보도했다. 이 트레이드의 일환으로 디트로이트가 다저스의 외야수 유망주 호프를 데려올 것이라고 전망했다. 양 구단은 아직 트레이드 성사 사실을 공식 발표하지는 않았다.

스쿠벌은 2년 연속 아메리칸리그에서 사이영상을 수상한 괴물 투수다. 그는 이번 시즌 대부분 트레이드설 중심에 있었다. 디트로이트는 FA가 되기 전 마지막 시즌을 맞은 스쿠발을 팀에 남겼다. 스쿠벌이 곧 FA가 되는 것이 확실시되는 상황이라 디트로이트는 그의 트레이드를 성급하게 결정해야 했다.

로이터연합뉴스

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디트로이트는 5월까지 부진을 거듭하면서 포스트시즌 진출이 어렵다. 스쿠벌이 다른 팀으로 떠날 것이 확실시되는 이유다. 공교롭게도 디트로이트의 부진에는 스쿠벌의 왼쪽 팔꿈치 부상 이탈도 영향을 미쳤다. 스쿠벌은 부상 이후 수술에도 불구하고 이른 시점에 복귀했다. 복귀 후 다소 기복이 있었지만, 최근 정상 폼을 되찾았다. 그의 패스트볼 구속은 꾸준히 시속 90마일 후반대를 유지하고 있다. 체인지업 역시 여전히 위력적이다.

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별다른 상황 변화가 없다면 스쿠벌이 다저스에서 포스트시즌을 시작할 가능성이 크다. 올 시즌을 마친 뒤에는 FA 시장에 나와 스포트라이트를 받으며 최고의 선발 투수임을 다시 한번 증명할 예정이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com