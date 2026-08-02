오타니, 야마모토에 현존 최강 스쿠발까지...이건 거의 사기 아니냐, 다저스 트레이드 승자 됐다

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[스포츠조선 김용 기자] 이건 거의 사기 수준 라인업 아닌가..

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LA 다저스가 마침내 원하던 최강 투수를 영입했다. 현존 최고의 좌완 타릭 스쿠발이 다저스로 간다.

미국 현지 언론 ESPN은 2일(한국시각) 다저스가 스쿠발의 소속팀인 디트로이트 타이거즈와의 트레이드를 통해 최강 선발진을 구성하게 됐다고 보도했다.

다저스는 스쿠발을 대려오는 대신 외야수 자이어 호프, 투수 리버 라이언과 브래디 스미스 유망주 3명을 디트로이트로 보내는 것으로 알려졌다. 호프는 다저스 팀 내 유망주 5위, 라이언 7위, 스미스 17위다. 최상위급 유망주들을 한꺼번에 내줘야 데려올 수 있는 선수가 스쿠발이었다.

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스쿠발은 올시즌 전부터 트레이드 시장 최대어로 손꼽혔다. 아메리칸리그 사이영상 2회 수상자. 2024년과 2025년 2년 연속 큰 상을 받았다. 올해 3년 연속 사이영상 수상을 할 수 있느냐가 큰 화제였다. 내셔널리그의 폴 스킨스(피츠버그)와 함께 리그 최고의 선발 투수로 인정받고 있다. 스킨스는 2024 시즌 신인상에 지난해 사이영상을 타며 스쿠발과 발을 맞췄다.

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스쿠발은 올시즌을 끝으로 FA 자격을 얻을 예정. 때문에 디트로이트가 스쿠발을 잡지 못할 상황이라면, 그의 가치가 최고일 때 트레이드를 할 가능성이 높다고 시즌 전부터 얘기가 나왔다. 전반기에는 잠잠했지만, 디트로이트의 포스트시즌 진출 가능성이 낮아지며 결국 트레이드가 성사됐다. 많은 팀들이 스쿠발을 원했지만, 디트로이트를 만족시킨 팀은 다저스였다.

중요한 건 새 팀이 다저스라는 점이다. 안 그래도 강하다. 리그 가장 강한 전력으로 3년 연속 월드시리즈 우승에 도전한다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스노우, 블레이크 스넬, 사사키 로키 등 수준급 선발 투수들이 풍부하다. 오타니가 무릎 부상으로 빠져있고 올시즌 내 투수로 복귀하는 게 힘들 수 있다는 전망도 있지만, 포스트시즌에만 복귀해줘도 다저스에는 엄청난 힘이다. 스넬과 글래스노우도 부상 회복 중이다. 이 두 사람이 후반기에 돌아와주고, 스쿠발까지 가세한다면 다저스에는 완벽한 시나리오다.

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스쿠발은 올시즌 7승5패 평균자책점 2.79를 기록중이다. 스쿠발은 지난 4월30일 애틀랜타 브레이브스전 이후 팔꿈치 수술로 이탈했다, 6월14일 클리블랜드 가디언스전을 통해 복귀했다. 3년 연속 사이영상 가능성은 수술 때문에 낮지만, 일생일대 천문학적 FA 계약 기회를 앞두고 최강팀이자 전국구 인기팀 다저스에서 주가를 더욱 끌어올릴 기회를 얻게 됐다. 꿈에 그리던 월드시리즈 출전 기회도 말이다. 다저스는 현재 내셔널리그 서부지구 압도적 선두를 달리고 있다. 포스트시즌 진출은 따놓은 당상이고, 전력을 볼 때 월드시리즈 진출도 결코 꿈이 아니다.

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만약 다저스가 스쿠발과 함께 월드시리즈 3연패를 달성하면, 이는 메이저리그 역사상 역대 3번째 대기록이다. 내셔널리그에서는 역사성 최초다. 스쿠발의 천문학적 FA 계약이 따라올 가능성도 매우 높아진다. 스쿠발은 투수 최초 총액 4억달러 규모의 계약을 원하고 있다. 빅마켓 중 빅마켓 다저스라면 그가 원하는 걸 들어줄 수 있다. 이미 야마모토에게도 이미 투수 총액 최고액인 3억2500만달러를 안겼던 다저스다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com