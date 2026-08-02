"역사적 대기록, 운에 맡기지 않는다" 유망주 3명 주고 '사이영상 투수' 샀다…다저스, 트레이드 압승 평가 왜?

태릭 스투벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스가 마침내 우승을 위한 마지막 조각을 맞췄다.

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미국 메이저리그 다저스 소식을 주로 전하는 '다저스네이션'은 2일(이하 한국시각) '다저스가 트레이드 시장 최대어인 태릭 스쿠벌을 영입하며 블록버스터 트레이드를 성사시켰다'고 보도했다.

매체는 'ESPN의 소식통 제프 파산에 따르면, 다저스는 디트로이트 타이거스와 스쿠벌 트레이드에 전격 합의했다'며 '그동안 다저스가 가장 유력한 행선지로 꼽혀왔는데, 마침내 거래를 마무리 지었다'고 전했다.

트레이드 반대급부에 대해 매체는 '파산의 보도에 따르면, 다저스는 팀 내 유망주 5위 자이어 호프, 7위 리버 라이언, 17위 우완 투수 브래디 스미스를 디트로이트로 보내는 패키지에 동의했다'고 설명했다.

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스쿠벌은 올 시즌 16경기에서 7승5패 평균자책점 2.79를 기록했다. 매체는 '스쿠벌은 올해 팔꿈치 수술 여파로 일부 결장하며 사이영상 타이틀 방어 기회는 놓쳤지만, 마운드에 섰을 때만큼은 압도적이었다'며 '96⅔이닝만을 소화하고도 대체 선수 대비 승리기여도(fWAR) 2.9, 평균자책점 2.79, 수비무관 평균자책점(FIP) 2.60을 기록했다'고 조명했다.

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매체는 이어 '무려 31%에 달하는 탈삼진율과 단 3.7%에 불과한 볼넷 허용률은 경이로운 수준'이라며 '최근 선발 등판(볼티모어전)에서도 6⅔이닝 동안 4피안타 1볼넷 6탈삼진 3실점의 호투를 펼쳤다'고 덧붙였다.

태릭 스쿠벌. Rick Osentoski-Imagn Images연합뉴스

이미 트레이드 승자는 다저스가 된 분위기다. 매체는 '다저스가 사이영상 2회 수상에 빛나는 스쿠벌을 얻었다는 점을 고려하면, 이번 거래는 다저스의 명백한 승리'라며 '다저스는 남은 시즌 동안 의심할 여지 없는 지구상 최고의 투수를 품게 되었고, 기존 로테이션의 우완 투수들과 짝을 이룰 완벽한 좌완 에이스를 추가했다'고 했다.

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다저스는 최고의 선발진을 구축하게 됐다. '다저블루'는 '스쿠벌은 야마모토 요시노부와 함께 의심할 여지 없는 로테이션의 핵심 선발로 활약할 것이다. 건강하다면 오타니 쇼헤이 역시 선발진에 합류할 것'이라면서도 '오타니의 무릎 부상으로 상태가 다소 불투명한 가운데, 남은 선발 한 자리를 두고 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우가 경쟁을 펼칠 가능성이 있다'고 봤다.

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유망주 출혈도 크지 않다는 게 평가. 매체는 '다저스가 내준 호프는 팀 내 팜 시스템에 넘쳐나는 유망한 외야수 중 한 명이며, 라이언은 올해 대부분의 기간을 부상으로 신음했다. 스미스 역시 빅리그 무대를 밟으려면 아직 수년의 시간이 더 필요한 선수'라고 짚었다.

매체는 '다저스는 내셔널리그 역사상 최초이자 메이저리그 역대 세 번째로 월드시리즈 3연패라는 대업을 달성하길 원한다'며 '역사적인 대기록이 걸려있는 만큼, 다저스는 어떤 변수도 운에 맡기지 않고 확실한 승부수를 던졌다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com