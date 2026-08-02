"순간적으로 너무 흥분해→스리피트 아웃 맞더라"…김원형 감독 '쿨'한 인정 [잠실 현장]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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[스포츠조선 고재완 기자] "심판진의 판정이 맞더라. 내 각도에서는 억울해 보여서 나도 모르게 너무 흥분했다."

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연장 11회말 끝내기 기회에서 터진 황당한 '스리피트 라인 위반 병살타'로 허무하게 무승부를 기록했던 두산 베어스. 하룻밤이 지나 냉정을 되찾은 두산 베어스 김원형 감독이 항의 당시의 심경에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.

1일 잠실 LG 트윈스전 연장 11회말 1사 2루 끝내기 찬스. 박찬호의 내야 땅볼 때 2루 주자 정수빈이 3루로 뛰다 상대 3루수 문보경의 태그를 피하기 위해 마운드 쪽 잔디를 밟으며 스리피트 라인을 이탈했다. 1루에서 타자 주자 박찬호가 아웃된 뒤, 3루심은 태그 미흡으로 '세이프'를 선언했으나 직선 라인에 있던 심판진이 정수빈의 스리피트 위반 아웃을 선언하며 경기는 그대로 2대2 무승부로 끝났다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

경기 직후 그라운드로 뛰쳐나와 격렬하게 항의했던 김 감독은 "어제는 나도 모르게 경기에 너무 몰입한 나머지 그렇게 끝나는 게 너무 아쉬웠다"며 "경기 후 냉정하게 규정을 확인해 보니 판정 자체는 규정대로 한 게 맞았다"라고 인정했다.

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이어 "더그아웃 정면에서 볼 때는 정수빈이 그냥 지나가는 동선처럼 보여서 '아웃카운트 하나가 남아있는데 이렇게 경기를 끝내면 안 되지 않나'라는 생각에 순간적으로 너무 흥분했던 것 같다"고 솔직하게 말했다.

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김 감독은 베테랑 주자 정수빈이 3루 진루를 시도했던 것에 대해서도 "수빈이는 본인이 충분히 살 수 있다고 판단해서 뛴 것 같다. 또 2루보다는 3루에 가 있어야 폭투나 상대 수비 에러 시 곧바로 끝내기 득점을 올릴 수 있으니 팀을 위해 더 나은 상황을 만들려 했던 것"이라고 감쌌다.

한편 2일 LG전에는 김대한(우익수)-오명진(지명타자)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-안재석(3루수)-세베리노(1루수)-조수행(중견수)-박찬호(유격수) 순으로 나선다. 선발 투수는 웨스 벤자민이다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 팬들에게 인사를 하는 두산 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com