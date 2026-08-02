"2년 전에도 제의 있었는데…" 매덕스 떠올린 외인이 결국 왔다, "PS 기회 없었는데, 우승 꼭 하고싶다" [인터뷰]

2일 취재진과 인터뷰하는 데이비스 대니엘

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "'짝퉁 매덕스'라고 하더라고."

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KT 위즈는 지난달 30일 외국인선수 교체를 발표했다. 맷 사우어를 방출하고, 데이비스 대니엘을 영입했다. 올시즌 시작을 함께 한 사우어가 18경기 7승5패 평균자책점 4.88로 다소 아쉬운 모습을 보여줬고, 결국 외국인 교체라는 결단을 내렸다.

대니엘은 2019년 LA 에인절스의 7라운드 지명을 받고, 2023년 메이저리그에 데뷔했다. 애틀랜타 브레이브스와 신시내티 레즈를 거치며 메이저리그 통산 12경기에서 2승6패, 평균자책점 5.13을 기록했다.

마이너리그에서는 통산 117경기(선발 106경기) 31승 43패, 평균자책점 4.68의 성적을 남겼다.

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대니엘은 지난 1일 KT에 합류하며 본격적으로 KBO 데뷔전을 준비하기 시작했다. 이강철 KT 감독은 "4일 광주 KIA전에서 불펜 피칭을 해보고 괜찮으면 금요일(7일 롯데전)에 나간다는 계획이다. 아니면 일요일(9일 롯데전)에 내보내려고 한다"고 설명했다.

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홈구장에서 훈련을 함께 시작한 대니엘은 "날이 습하고 덥긴하지만, 미국과 큰 차이는 없는 것 같다. 비슷한 환경에서 경기를 해봤다"고 이야기했다.

데이비스 대니엘. 사진=AP연합뉴스

KBO리그에 온 배경에 대해 "KT에서 27일 오퍼가 왔고, 그 다음날 옵트아웃 요청을 할 수 있는 상태였다. 에이전트와 이야기를 한 뒤 바로 KT와 계약을 하고 이틀 뒤에 바로 한국으로 왔다"고 했다.

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대니엘은 "2년 전 쯤에도 KT 쪽에서 오퍼가 있었다. 그 때도 긍정적으로 검토했는데 와이프가 임신을 해서 해외로 나가는 게 어렵다고 생각했다. 타이밍이 안 맞았는데 가려고 하는 마음은 있어 이번에 어렵지 않게 결정할 수 있었다"고 했다.

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KT는 영입 당시 "안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진과 경기 운영 능력이 우수한 투수"라고 대니엘을 소개했다. 이 감독은 "'짝퉁 매덕스'라고 하더라"라며 기대를 보였다.

대니엘은 "감독님께서 그렇게 말씀해주신 건 몰랐다"고 이야기하며 "내가 생각할 때도 제구가 좋다고 생각한다. 투심 포심 커터 모두 S존 원하는 곳에 넣을 수 있다고 생각한다. 변화구도 원하는 곳 근처에 커맨드 할 수 있다고 생각해 제구력이 좋다고는 생각한다"고 자신했다.

대니엘은 이어 "내가 구위형 투수라기보다는 제구형 투수다. KBO 타자들이 정확성도 좋고, 카운트 싸움도 끈질기게 한다는 걸 알고 있다. 스트라이크를 공격적으로 던지는 게 굉장히 중요하다고 생각한다. 카운트에 뒤처지지 않게 땅볼을 유도하거나 플라이를 유도할 수 있도록 공격적으로 던져 인플레이를 만드는 게 내 플랜이다"라며 "내 구종 중에서는 체인지업이 가장 좋은 구종이라고 생각한다. 좌타자 상대로 더 효과적으로 사용해와서 한국 타자들에게도 주효하게 쓸 수 있을 것 같다"고 했다.

사진제공=KT 위즈

KBO리그에 대한 사전 조사도 마쳤다. 대니엘은 "키움에서 뛰었던 케니 로젠버그와 네이선 와일스와는 개인적인 친분이 있었다. 또 힐리어드와는 다른 팀에 있어 상대하던 사이다. 오기 전에는 로건 선수에게 KBO 스타일을 물어보고 준비했다"고 말했다.

공인구 적응도 문제없었다. 대니엘은 "KBO 공인구는 미국보다 크기가 작고 실밥이 크더라. 다르다고는 생각했지만, 그렇게 감각적으로 나쁘지는 않다고 생각한다. ABS는 미국에서 겪어봤다. 미국보다 S존이 더 넓은 느낌도 있지만, 스트라이크존에 던지면 스트라이크 콜을 받는 것이니 같다고 생각한다"고 했다.

KT는 1일 한화전 승리로 5연승과 함께 1위로 올라섰다. 포스트시즌은 물론 2021년 이후 5년 만에 한국시리즈 우승을 노리고 있다. 대니엘은 "내가 속해 있던 메이저리그 구단 중에서는 플레이오프에 진출한 팀이 없었다. 또 뛸 기회가 없어서 이번에 KT에 와서 포스트시즌에 진출해 한국시리즈까지 간다면 흥분되고 좋을 것 같다. 분위기도 꼭 느껴보고 싶고 우승에 일조하도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com