한여름 가마솥 더위와 사투하는 KBO리그→'염갈량'도 혀 내둘렀다 "나도 2년전 포항에서…" [잠실 현장]

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 사상 초유의 2일 연속 폭염 취소 경기가 발생하는 등 KBO리그가 기록적인 한여름 가마솥더위와 사투를 벌이고 있다.

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2일 창원NC파크에서 열릴 예정이었던 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기가 이틀 연속 폭염 중대경보로 인해 취소됐다. KBO 역사상 이틀 연속 폭염 취소는 이번이 처음이다. 부산 사직야구장에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠 경기 역시 폭염 여파로 개시 시각이 30분 지연되는 등 현장의 안전 문제가 수면 위로 급부상했다.

LG 트윈스 염경엽 감독은 "자고로 규정을 정했으면 그 규정을 엄격하게 지키는 것이 팬들에게도 할 말이 있고 가장 정확한 길이다. 규정대로 하는 것이 첫 번째"라고 강조했다.

이어 염 감독은 섭씨 37~38도를 넘나드는 한여름 가마솥 더위 속 경기 강행이 얼마나 위험한지 과거 사례를 들어 지적했다. 특히 지열이 심하게 올라오는 인조잔디 구장은 한여름 경기 편성을 지양해야한다는 의견이다.

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염 감독은 "옛날 포항야구장 인조잔디에서 경기할 때 정말 더웠다. 2년 전 나도 포항에서도 더위 때문에 더그아웃에서 항의를 하고 다음 날 폭염 취소가 결정된 적이 있다"고 전하며 "요즘은 인조잔디가 많은 제2구장 경기는 한여름에 잡지 않는 것으로 안다. 앞으로도 가장 더운 시기에는 제2구장에서는 경기를 잡지 말아야한다"고 목소리를 높혔다.

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한편 LG는 이날 두산전에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)- 이주헌(포수)-신민재(2루수)순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 앤더스 톨허스트다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com