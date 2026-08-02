'문현빈→한지윤' 시즌 2호 충격 결말…사령탑이 밝힌 교체 전말, 그래도 아쉽다 "그런 진기한 장면이 나올 줄은"

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "직전 타석 파울 타구에 맞아서…."

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김경문 한화 이글스 감독은 2일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와의 경기를 앞두고 전날(1일) 나온 '삼중살' 상황을 돌아봤다.

5회초 무사 1,2루. 한화는 문현빈을 대신해 한지윤을 대타로 넣었다.

한지윤은 KT 선발 배제성을 상대로 1,2구 슬라이더를 모두 지켜봤다. 2B로 유리한 볼카운트. 3구째 슬라이더가 스트라이크존으로 향하자 한지윤이 방망이를 돌렸다. 3루수 땅볼이 된 타구는 3루수-2루수-1루수로 이어지는 '삼중살'이 됐다. 올 시즌 두 번째 삼중살.

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김 감독은 "문현빈이 이전 타석에서 파울에 맞아서 바꿔준다는 생각을 했다"라며 "그런데 그렇게 진기한 장면이 나올 줄 알았겠나. 야구가 그렇다"고 아쉬워했다.

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문현빈은 4회초 선두타자로 나와 배제성의 2구 째 몸쪽 직구를 쳤다. 타구가 문현빈의 발쪽을 강타했다.

이강철 KT 감독은 '삼중살' 상황에 대해 "안타 맞고 볼넷이 나오는 순간 교체를 할까 하다가 슬라이더로 삼진을 잡아보려고 했다. 그다음에 강백호니 (전)용주를 내고, 막으면 (우)규민을 낼까 했다. 그런데 주자가 모두 사라졌다. 야구가 되려니까 그렇게 되더라"고 미소를 지었다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 마운드에 오르기 전 김경문 감독과 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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한편 김 감독은 전날 4이닝 7실점으로 부진했던 선발투수 브루스 짐머맨에 대해서는 "본인도 놀랐을 거다. 이렇게 맞을 거라고는 생각 못했을 것"이라며 "KT가 잘 뭉쳐있다는 것이다. 어떤 타순에서든 자신의 역할을 한다는 게 보였다. 짐머맨도 앞으로 투구수가 더 늘어날테니 다음 경기에서 잘 막아줬으면 좋겠다"고 말했다.

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한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 오웬 화이트가 등판한다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com