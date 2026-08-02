김대한 2안타 2타점·벤자민 8K QS…두산, '잠실 라이벌' LG에 위닝시리즈 →2게임차 바짝 붙었다 [잠실 리뷰]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 선발투수 벤자민이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 2사 2루 김대한이 1타점 적시타를 친 후 2루까지 진루해 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스가 선발 웨스 벤자민의 삼진 쇼와 경기 내내 폭발한 타선의 집중력을 앞세워 잠실 라이벌 LG 트윈스를 제압했다.

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두산은 2일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 8대3으로 완승을 거두었다. 이날 승리로 두산은 분위기 반전에 성공한 반면, LG는 선발 앤더스 톨허스트의 난조 속에 아쉬운 패배를 안았다.

이날 승부는 양 팀 외국인 선발 투수의 구위와 위기관리 능력에서 갈렸다.

두산 벤자민은 6이닝 동안 4안타(1홈런) 8탈삼진 3실점(3자책)으로 퀄리티 스타트(QS)를 달성하며 승리 투수가 됐다. 시즌 평균자책점은 2.61로 안정적인 투구를 이어갔다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 선발 톨허스트가 1회에 이어 2회에도 실점한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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반면 LG 앤더스 톨허스트는 4이닝 동안 9안타 2볼넷 3탈삼진 6실점(6자책)으로 지난 경기 호투를 이어가지 못했다.

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이날 LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

두산은 김대한(우익수)-오명진(지명타자)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-안재석(3루수)-유니오 세베리노(1루수)-조수행(중견수)-박찬호(유격수)순으로 경기에 나섰다.

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두산은 1회부터 톨허스트를 강하게 압박했다. 톱타자로 배치된 김대한과 오명진의 연속 안타로 만든 1, 3루 찬스에서 박준순과 양의지가 파울플라이로 물러났으나, 김민석이 우전 적시 2루타를 터뜨려 김대한을 홈으로 불러들였다.

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2회에도 두산의 득점 포문은 이어졌다. 선두 타자 유니오 세베리노의 볼넷과 조수행의 희생번트로 만든 2사 2루에서 김대한이 우전 적시 2루타를 때려내며 2-0으로 달아났다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 2, 3루 박찬호의 2타점 2루타 때 득점한 조수행이 환영받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 2, 3루 박찬호가 2타점 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

LG의 반격도 매서웠다. 3회 선두 타자 구본혁의 안타 후 이주헌이 벤자민의 4구째 129㎞ 체인지업을 그대로 밀어 쳐 좌측 담장을 넘기는 동점 투런 홈런을 터뜨렸다. 이어 4회초에는 문정빈의 안타 후 송찬의의 우전 적시 2루타가 터지며 3-2로 역전에 성공했다.

그러나 LG의 리드는 오래가지 않았다. 4회말 두산 타선이 곧바로 폭발했다. 안재석의 좌중간 2루타와 세베리노의 볼넷으로 만든 찬스에서 조수행이 좌전 적시 2루타를 쳐 3-3 균형을 맞췄다. 이어진 찬스에서 박찬호가 좌전 적시 2루타로 주자 2명을 모두 쓸어 담으며 5-3 재역전을 만들었다. 박준순이 다시 좌전 적시타를 보태며 스코어는 6-3까지 벌어졌다.

두산은 경기 후반 정교한 주루 플레이로 득점을 보탰다. 7회 1사 후 양의지와 김민석의 연속 안타 후 안재석의 1루 땅볼 때 1루 주자 김민석이 런다운에 걸렸다. LG 수비진이 김민석을 몰아가던 사이, 3루에 있던 양의지의 대주자 정수빈이 재빠르게 홈으로 쇄도해 7-3을 만들었다.

8회에도 1사 후 볼넷으로 출루한 박찬호가 김대한 타석 때 연속 2개의 도루를 성공시켜 3루까지 갔다. 이어 김대한의 우익수 희생플라이 때 홈을 밟아 8대3 대승의 마침표를 찍었다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 1, 2루 조수행이 1타점 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 2, 3루 박찬호의 2타점 2루타 때 득점한 세베리노가 환영받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

고재완 기자 star77@sportschosun.com