김현수 역대 4호 기록 달성! 1위 자리 굳건하다…'타선 대폭발&고영표 9승' KT, 한화 제압 [수원 리뷰]

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 타격하는 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 한 주를 전승으로 마쳤다.

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KT는 2일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 12대1로 승리했다. 선두 KT는 6연승을 달리면서 시즌 전적 59승2무36패를 기록했다. 한화는 3연패. 46승3무49패가 됐다.

KT는 최원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수)이 선발 출전했다.

한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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1회말 KT가 선취점을 냈다. 1사 후 안현민이 안타를 치고 나갔고, 힐리어드의 안타로 1,3루 찬스를 잡았다. 이어 김민혁 타석에서 나온 수비 실책으로 1-0을 만들었다.

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5회까지 양 팀 모두 점수를 내지 못한 가운데 KT가 6회말 빅이닝으로 승부에 쐐기를 박았다.

1사에서 김상수가 안타를 쳤다. 허경민이 삼진으로 돌아섰지만, 한승택과 장준원의 연속 안타로 한 점을 더했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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한화는 결국 선발 화이트를 내리고 조동욱을 투입했다. 그러나 최원준의 적시타에 이어 김현수의 스리런 홈런으로 6-0까지 점수가 벌어졌다. 이 홈런으로 김현수는 개인 통산 4000루타를 달성했다. KBO리그 역대 4번째 기록이다.

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KT는 안현민의 안타에 이어 힐리어드의 홈런으로 8-0을 만들었다.

승기를 잡은 KT는 7회말 1사 후 허경민의 볼넷과 한승택의 안타, 장준원의 스리런 홈런으로 11-0까지 달아났다. 이어 최원준의 2루타와 김현수의 볼넷, 안현민의 적시타로 12-0을 만들었다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

한화는 9회초 노시환이 솔로 홈런을 날리면서 무득점 패배를 막았다. 노시환은 2경기 연속 홈런을 치면서 시즌 23호 홈런을 기록했다.

KT는 고영표가 7이닝을 무실점으로 틀어 막은 가운데 전용주(1이닝 무실점)-이정현(1이닝 1실점)이 승리를 지켰다. 고영표는 시즌 9승 째를 챙겼다.

한화는 화이트가 5⅔이닝 4실점(3자책)을 한 가운데 조동욱(0이닝 2실점)-김종수(⅔이닝 5실점)-권민규(⅔이닝 무실점)-황준서(1이닝 무실점)가 올라왔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com