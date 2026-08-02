"벤자민, 일주일 두번 등판에도 QS…김대한 좋은 타격감 유지, 톱타자로 합격" [잠실 승장]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산이 8대3을 승리하자 김원형 감독이 코치진들과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산이 8대3을 승리하며 벤자민이 승리투수가 됐다. 김원형 감독과 하이파이브하는 벤자민. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스가 선발 웨스 벤자민의 삼진쇼와 경기 내내 폭발한 타선의 집중력을 앞세워 잠실 라이벌 LG 트윈스를 제압했다.

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두산은 2일 서울 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와의 맞대결에서 8대3으로 완승했다. 이날 승리로 두산은 리그 3위 LG와 단 2게임차 4위가 됐다.

두산 선발 벤자민은 6이닝 동안 4안타(1홈런) 8탈삼진 3실점(3자책)으로 퀄리티 스타트(QS)를 달성하며 시즌 5승(7패)를 기록했다. 시즌 평균자책점은 2.61로 안정적인 투구를 이어갔다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산에 3대8로 패한 LG 선수들이 경기장을 빠져나가고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

두산 김원형 감독은 "선발 벤자민이 일주일 두 번째 등판에서도 퀄리티스타트를 완성하며 승리할 수 있는 발판을 마련했다. 뒤이어 나온 김정우, 타카다, 박치국도 호투했다"고 칭찬했다.

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이어 "타석에서는 김대한이 멀티히트를 포함해 계속해서 좋은 타격감을 유지하며 톱타자 역할을 훌륭히 해줬다"며 "4회에는 조수행이 번트 실패 이후 집중력을 발휘해 타점을 올렸고, 박찬호가 유리한 볼카운트에서 공격적인 스윙으로 결승 타점을 올렸다"고 극찬했다.

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또 "추가점이 필요했던 7회와 8회에는 정수빈과 박찬호가 센스 있는 주루 플레이를 선보이면서 확실히 달아날 수 있었다"고 말한 김 감독은 "한주간 무더운 날씨 속에 선수들 고생 많았다. 관중석을 가득 메워주신 팬 분들께도 감사드린다"고 팬들에게 인사를 전했다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 4회말 무사 2, 3루 박찬호가 2타점 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

고재완 기자 star77@sportschosun.com