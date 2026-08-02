'강정호 고액과외' 소용없던 김대한, '이천 베어스'가 살렸다 → 휘문고 오타니 잠재력, 드디어 터지나

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 2사 2루 김대한이 1타점 적시타를 친 후 2루까지 진루해 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[스포츠조선 한동훈 기자] "바이오 메카닉이라는 프로그램을 통해서 정밀하게 분석했다."

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'휘문고 오타니' 두산 베어스 외야수 김대한이 프로 8년차에 드디어 잠재력을 터뜨린 것일까. 김대한이 최근 불을 뿜는 장타력을 과시하며 심상치 않은 타격감을 과시했다.

김대한은 2일 잠실 LG 트윈스전 4타수 2안타 2타점 2득점 활약하며 8대3 승리에 앞장섰다. 김대한은 LG와 주말 3연전 동안 12타석 11타수 5안타 홈런 2방에 2루타 1개 5타점을 기록했다. 특히 7월 31일에는 잠실 좌중간 담장을 아득히 넘긴 비거리 131.9m 초대형 홈런을 폭발했다.

김대한은 두산의 아픈 손가락이다. 휘문고 시절 초고교급 유망주로 기대를 모았다. 2019 신인드래프트 1차 지명으로 두산에 입단했다. 2025년까지 통산 180경기 타율은 1할8푼5리에 불과했다. 1군에서 시즌 타율 2할을 넘긴 적이 2022년(2할4푼) 단 한 차례였다.

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김대한은 간절했다. 2024시즌 뒤 사설 센터를 찾았다. 연봉의 절반 수준에 달하는 과외비를 기꺼이 감수했다. 전직 메이저리거 강정호가 미국에서 운영하는 아카데미에서 도움을 구했다.

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뚜렷한 소득은 없었다. 김대한은 2025년 16경기에 출전했다. 데뷔 시즌인 2019년 19경기 보다 적었다.

답은 소속팀에 있었다. 올해 전반기 내내 퓨처스리그에 머물며 타격 기술을 갈고 닦았다. 6월 퓨처스리그 타율 3할8푼5리를 기록하고 7월 18일 1군의 부름을 받았다. 김대한은 13경기 38타석 타율 3할3리에 OPS(출루율+장타율) 0.866을 기록했다.

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김대한은 "2군에서 코치님들과 스태프들과 준비를 잘했다. 특히 밸런스가 많이 좋아졌다. 무엇보다 내가 보완해야 할 점을 확실하게 알았다. 그 점을 잘 보완해 왔던 게 지금 계속 좋은 결과로 이어지고 있는 것 같다"고 말했다.

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기술과 마음가짐 모두 개선했다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

김대한은 "연습을 할 때에는 일단 하체 중심에 대한 부분에 가장 신경을 많이 썼다. 그리고 경기 중에는 과거에 많이 덤비는 스윙이나 조급한 모습이 나왔는데 지금은 그 점이 보완이 됐다"고 설명했다.

롤모델은 호타준족 우타 중견수의 대명사 박건우(NC)다.

김대한은 "최종적인 목표가 박건우 선배를 따라가는 중장거리형 타자다. 출루해서 수비를 흔들고 좋은 득점으로 연결할 수 있는 선수가 되고 싶다"고 희망했다.

성적과 무관하게 늘 응원을 준 팬들 덕분에 힘든 시간을 극복했다고 한다.

김대한은 "오래 기다려주신 만큼 더 잘하고 싶은 마음이 크다. 안 될 때에도 많은 응원을 받았다. 그래서 일어설 수 있었다. 앞으로도 조금 더 응원해 주시면 정말 박건우 선배를 뛰어 넘는 선수가 한번 돼 보겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com