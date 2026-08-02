롯데 고마워! 삼성과 이제 1경기 차 벌어졌다…6연승 기세, "전성기 연상" 에이스 피칭에 웃었다

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 한 주를 전승으로 마쳤다.

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KT는 2일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 12대1로 승리했다. 선두 KT는 6연승을 내달리며 시즌 전적 59승 2무 36패를 기록, 리그 1위 자리를 굳건히 지켰다.

동시에 승차 없이 2위를 달리고 있던 삼성 라이온즈가 롯데 자이언츠에 7대10으로 패배했다. KT는 승차 1경기를 벌렸다.

이날 선발 고영표는 7이닝 무실점으로 호투를 펼치면서 시즌 9승째를 챙겼다. 고영표는 지난달 28일 NC전에서 7이닝 2안타 1볼넷 10탈삼진 무실점을 하며 승리를 챙긴데 이어 일주일 동안 2승을 거뒀다.

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고영표에 이어 전용주(1이닝 무실점)와 이정현(1이닝 1실점)은 남은 이닝을 매조지하며 승리를 지켜냈다.

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타선은 6회와 7회 연속으로 '빅이닝'을 만들어내며 한화 마운드를 완전히 맹폭했다.

1회말 상대 실책으로 1-0 선취점을 뽑은 KT는 6회말 타선이 대폭발했다. 장준원과 최원준의 연속 적시타에 이어 김현수가 스리런 홈런을 쏘아 올리며 단숨에 6-0으로 점수 차를 벌렸다. 특히 김현수는 이 홈런으로 KBO리그 역대 4번째 '개인 통산 4000루타' 대기록을 달성해 그 의미를 더했다.

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이후 안현민의 안타와 힐리어드의 투런 아치가 이어지면서 6회에만 대거 7득점을 뽑아내는 저력을 과시했다.

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승기를 잡은 KT는 7회말에도 맹공을 퍼부었다. 장준원의 쐐기 스리런 홈런과 안현민의 적시타가 연이어 터지며 12-0까지 멀찌감치 달아나 사실상 승부를 결정지었다.

9회초 노시환에게 솔로 홈런을 맞아 1점을 내줬지만, 승패에는 변함이 없었다. KT는 6연승으로 한 주를 완성했다.

경기를 마친 뒤 이강철 KT 감독은 "고영표가 전성기를 연상시키는 완벽한 투구로 지난 화요일과 오늘 경기에서 2승을 이끌었다"고 칭찬했다.

이 감독은 이어 "타선에서는 찬스에서 집중력이 돋보였다. 1회 김민혁의 선취 타점 이후 타이트한 경기가 계속됐는데, 6회 장준원과 최원준이 2타점을 합작했고, 김현수와 힐리어드가 각각 쓰리런 홈런과 투런 홈런을 치며 7점 빅이닝으로 승기를 굳힐 수 있었다"고 했다.

아울러 이날 기록을 달성한 김현수에게도 "김현수의 역대 4번째 4000루타 축하한다"고 말했다.

KT는 3일 휴식 후 광주로 이동해 KIA 타이거즈와 주중 3연전을 한다. 이 감독은 "선수들 한주간 수고 많았고, 홈 3연전 내내 만원 관중으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다"라며 "다음주도 좋은 경기 보여드릴 수 있도록 준비 잘하겠다"고 밝혔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com