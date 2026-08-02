역사상 최초! 우승 못하면 그게 비정상, '현존 백투백' MVP(오타니)-사이영상(스쿠벌) 동시 보유

태릭 스쿠벌이 LA 다저스로 트레이드됐다. 사진=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]자비란 없다. LA 다저스가 월드시리즈 3연패를 위한 대가를 기꺼이 지불했다. 트레이드 시장 최대어 태릭 스쿠벌을 품에 안았다.

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MLB.com 등 현지 매체들에 따르면 다저스는 2일(이하 한국시각) 디트로이트 타이거스와의 트레이드를 통해 스쿠벌을 영입하고 선수 3명을 건넸다.

아메리칸리그(AL) 사이영상 2연패에 빛나는 스쿠벌을 영입한 다저스는 디비전시리즈 직행은 물론 월드시리즈 정복에 손색없는 로테이션을 구축했다는 평가다. 야마모토 요시노부, 스쿠벌, 저스틴 로블레스키, 사사키 로키에 곧 부상자 명단(IL)에서 돌아오는 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우까지 다저스 선발진은 역대 최강급이라 할 만하다. 여기에 무릎 부상으로 피칭을 쉬고 있는 오타니도 가을야구 마운드에는 오를 수 있을 전망이다.

LA 다저스가 마침내 예상대로 트레이드 시장 최대어 태릭 스쿠벌을 영입하는데 성공했다. 사진출처=ESPN 홈페이지

리버 라이언이 디트로이트로 이적하게 됐다. AP연합뉴스

다저스는 스쿠벌을 받는 대가로 팀내 최정상급 유망주를 보내주기로 했다. MLB파이프라인 유망주 랭킹 전체 25위인 외야수 자이히어 호프, 68위 우완투수 리버 라이언, 그리고 팀내 유망주 랭킹 17위인 우완 브래디 스미스가 디트로이트로 둥지를 옮긴다.

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스쿠벌은 트레이드 소식이 전해진 직후 MLB.com에 "다저스의 일원이 돼 굉장히 기쁘다. 다저스 선스들과 만나 3년 연속 우승에 도전할 수 있게 됐다. 참으로 어려운 일이라고 생각한다. 그래서 더욱 기쁘다"고 소감을 나타냈다.

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스쿠벌은 직전 연도 사이영상 투수가 당해 연도 시즌 중 트레이드로 팀을 옮긴 역대 6번째 선수다. 1989년 프랭크 바이올라(미네소타→뉴욕 메츠), 1995년 데이비드 콘(토론토→뉴욕 양키스), 2008년 CC 사바시아(클리블랜드→밀워키), 2009년 클리프 리(클리블랜드→필라델피아), 2023년 저스틴 벌랜더(메츠→휴스턴)가 앞선 사례들이다. 그러나 이들 5명 중 옮긴 팀에서 월드시리즈 우승까지 차지한 선수는 없다.

태릭 스쿠벌은 올해 디트로이트에서 평균자책점 2.79를 마크 중이다. Imagn Images연합뉴스

앤드류 프리드먼 다저스 사장은 최근 "메이저리그에서 스타 레벨 선수가 그리 많은 것은 아니다. 그들 중 누군가 시장에 나온다면 우리는 항상 영입 협상에 참가할 의사를 갖고 있다"며 "우리는 그동안 많은 유망주들을 트레이드로 내보냈지만, 우리 스카우트들과 프런트 직원들, 그리고 육성팀이 팜에서 이뤄놓은 믿기 어려운 업적들 덕분에 그런 영입 현상을 또 할 수 있다"고 밝혔다. 스쿠벌 트레이드에 나섰음을 암시한 발언이었던 셈이다.

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그러나 이번에 다저스가 내준 3명 중 현재 메이저리그 26인 로스터에 포함된 선수는 없다. 즉 전력 손실 없이 원하는 대어를 낚았다는 뜻이다. 당초 선발투수 에밋 시언이 트레이드 패키지에 포함될 것이란 소문이 돌았지만, 그는 3일 오전 8시20분 보스턴 레드삭스와의 홈경기에 예정대로 선발등판한다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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스쿠벌 영입으로 다저스는 최초의 기록도 썼다. 즉 역사상 처음으로 직전 2년 연속 MVP 및 2년 연속 사이영상 투수를 동시에 보유하는 팀이 됐다. 오타니 쇼헤이가 2023~2025년까지 3년 연속 AL 및 내셔널리그(NL) MVP에 올랐고, 스쿠벌은 2024년과 2025년, 두 시즌 연속 AL 사이영상을 수상했다.

스쿠벌은 올시즌 16경기에서 7승5패, 평균자책점 2.79, 탈삼진 116개, WHIP 0.91, 피안타율 0.210을 기록 중이다. 특히 그는 지난 5월 초 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받고 약 5주간의 재활을 마치고 복귀한 뒤 더욱 날카로운 피칭을 이어가고 있다.

이 수술은 회복에만 보통 6~8주가 걸리는데, 스쿠벌은 최근 소개된 나노스코프 방식의 수술로 6주도 안되는 기간에 회복과 재활을 모두 마쳤다.

복귀 후 9경기에서 53⅓이닝을 던져 4승3패, 평균자책점 2.87을 기록했다. 특히 7월 들어 사이영상 2연패 투수다운 위력을 떨치며 가치를 높였다. 5경기에서 3승1패, 평균자책점 2.03, 41탈삼진, WHIP 0.90, 피안타율 0.196을 마크했다.

다저스 로테이션을 그대로 따르면 스쿠벌은 오는 5일 리글리필드에서 열리는 시카고 컵스와의 원정경기에 이적 첫 등판을 할 것으로 보인다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com