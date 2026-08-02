스쿠벌 합류 → 오타니 '이도류 불가' 확정? 다저스의 포석은 결국 이거였나

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스의 포석은 결국 이것이었던 걸까.

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2년 연속(2024~2025) 아메리칸리그 사이영상 수상자 태릭 스쿠벌이 다저스에 합류하면서 오타니 쇼헤이의 투타 겸업 이도류가 봉인될 것이라는 전망이 나왔다. 일본 매체 풀카운트는 '스쿠벌 합류로 올 시즌 오타니의 타자 전념론이 현실화될 가능성이 있다'고 전망했다.

오타니는 지난달 4일 이후 마운드에 서지 못하고 있다. 왼쪽 무릎 통증이 이유다. 6월부터 생긴 통증이 좀처럼 가시지 않고 있다. 앞서 지명 타자로 출전하면서 불펜 투구로 투수 복귀 가능성을 타전했으나, 통증 재발로 중단됐다. 이 과정에서 무릎 뿐만 아니라 어깨 이두근 문제까지 대두됐다. 결국 다저스는 오타니의 후반기 등판 계획을 잠정 중단하기로 했다. 7월 31일 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 펼쳐진 시애틀 매리너스전에서는 오타니가 무릎 불편함을 이유로 스스로 선발 제외를 요청할 정도로 상태가 심각하다.

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풀카운트는 '스쿠벌 합류로 다저스 선발진은 흔들림 없는 초강력한 전력을 갖추게 됐다'고 평했다. 기존 에이스 노릇을 하던 야마모토 요시노부보다 더 강력한 스쿠벌이 합류했을 뿐만 아니라, 시즌 11승을 기록 중인 저스틴 로블레스키에 최근 호투 중인 사사키 로키, 에밋 시언, 에릭 라우어가 버티고 있다. 여기에 에이스급인 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 복귀를 준비 중이다. 풀카운트는 '오타니가 없어도 이 정도 선발진을 갖춘 상황'이라며 '선발 투수 4명으로 충분한 포스트시즌을 고려하면 엄청난 경쟁은 필연'이라고 지적했다.

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물론 다저스가 오타니의 투구를 평가절하 하는 건 아니다. 앤드류 프리드먼 단장은 오타니의 투구에 대해 "리그 최정상급"이라고 평가한 바 있다. 오타니가 시즌 초반 0점대 평균자책점을 유지하는 등 내셔널리그 사이영상 후보로 거론되는 등 스스로 실력을 증명한 부분도 있다. 그러나 어디까지나 '건강한 상태'에서의 평가일 뿐, 무릎 부상을 참아가면서까지 마운드에 설 수는 없는 일이다. 현재 내셔널리그 서부지구에서 압도적 선두를 달리고 있는 다저스의 성적, 스쿠벌 합류로 '지구방위대급'이 된 다저스 선발진을 고려할 때, 오타니를 굳이 무리해서 쓸 이유가 없다.

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풀카운트는 '오타니는 마운드에 서지 못한 지난 4일 이후 20경기 타율 0.304(79타수 24안타) 6홈런 17타점을 기록 중'이라며 '팀 사정과 컨디션을 고려할 때 올 시즌 한정 타자 전념이라는 선택사항이 본격적으로 부상해도 이상하지 않다'고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com