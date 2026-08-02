"퍼펙트게임 도전하는 투수를 조기 강판시키다니"…'염갈량'이 카라스코 74구만에 내린 이유 [잠실 포커스]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말을 무실점으로 마친 카라스코가 박준순의 내야땅볼을 처리한 오지환의 수비에 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말을 무실점으로 마친 카라스코가 동료들의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "완벽했다."

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메이저리그 통산 112승에 빛나는 LG 트윈스의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 KBO리그 데뷔전에서 압도적인 피칭을 선보이며 완벽하게 마운드를 지배했다. LG 염경엽 감독은 프런트의 유능한 수집력과 카라스코의 뛰어난 구위, 그리고 7회 등판에 얽힌 비하인드까지 솔직하게 털어놨다.

염 감독은 카라스코의 1일 두산 베어스전 눈부신 데뷔투를 돌아보며 강한 만족감을 표했다.

팬들 사이에서는 퍼펙트게임에 도전하는 투수를 74구에 조기 강판했다는 비판이 나오기도 했다. 하지만 카라스코의 데뷔전 피칭은 당초 구상보다 한 이닝 더 길어졌다.

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이날 강판은 카라스코가 원했다는 비하인드 스토리가 밝혀졌다. 최근 미국에서 불펜 투수로 활약하던 카라스코가 곧장 100구를 던질 수는 없다. 몸을 선발투수에 맞게 끌어올리는 빌드업이 필요하다.

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염 감독은 "원래 카라스코 본인은 65구 정도를 원했고, 우리도 6이닝이나 70구 미만으로 약속하고 시작했었다"라며 "다음 등판을 위한 빌드업 과정을 생각했을 때 70개는 채워놓아야 다음이 수월해진다고 판단했다"고 전했다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 더그아웃에서 땀을 닦아내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

이어 "원래 약속은 6회가 끝이었는데, 내가 양해를 구하고 7회에도 마운드에 올렸다"라며 "112승을 거둔 메이저리그 베테랑 투수인데 감독이 시킨다고 무작정 던지겠나. 본인 몸 생각도 확실한 선수인데 다행히 양해해 준 덕분에 74구까지 던지며 7이닝을 책임져 줬다"라며 고마움을 내비쳤다.

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염 감독은 또 "카라스코에게 '야구는 다 똑같으니 미국에서 승부했던 본인 패턴을 지키며 시작하라'고 주문했다. 이날 피칭은 카라스코가 던지고 싶은 공 50%, 포수 이주헌의 리드 50%가 섞인 결과물이었다"고 말하며 "이주헌이 볼배합과 리드를 아주 잘해줬다. 호흡이 워낙 좋았기 때문에 카라스코의 다음 선발 등판 때도 이주헌이 포수 마스크를 쓸 것"이라고 밝혔다.

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"빅리그에서 10년 이상 꾸준히 활약하며 100승(112승)이상을 기록했다면 매년 10승씩을 했다고 볼 수 있다. 그런 투수는 타자와 싸우는 자기만의 명확한 전략이 있다. 경험에서 나오는 경기 운용 능력이 확실히 남다르다"라고 말한 염 감독은 "영상으로 볼 때보다 현장에서 직접 본 공의 궤적과 제구력이 훨씬 압도적이었다"고 극찬했다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 선발투수 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com