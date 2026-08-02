"안고 죽자!" 스쿠벌 영입 다저스, 급선회? "트레이드 싫어" 라우어 아내 소원 결국 이뤄지나

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[스포츠조선 박상경 기자] "아내가 정말 싫어한다."

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에릭 라우어는 최근 디애슬레틱과의 인터뷰에서 자신의 트레이드설을 접한 아내 에밀리의 반응에 대해 밝혔다. 라우어는 "트레이드는 수요가 있으면 채워주는 임대사업 같은 것"이라면서도 "나는 여기(LA)가 정말 좋다"고 애정을 드러낸 바 있다.

라우어나 에밀리 모두 LA 생활에 만족할 만하다. 올 시즌 토론토 블루제이스 선발진에 합류한 라우어는 8경기(선발 6경기) 36⅓이닝 1승5패, 평균자책점 6.69에 그쳤다. 토론토에서 오프너 기용에 항명성 발언을 했다가 다저스로 현금 트레이드 되는 곡절을 겪었다. 그러나 다저스에서는 9경기(선발 8경기) 51⅔이닝 5승 무패, 평균자책점 2.96이다.

내용도 좋았다. 토론토에서는 삼진 26개를 잡는 동안 볼넷 16개를 내줬으나, 다저스에서는 삼진이 30개로 늘어난 반면, 볼넷은 13개로 줄었다. WHIP(이닝당 출루 허용률) 역시 토론토 시절 1.49에서 다저스에서 0.99로 대폭 낮아졌다. 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우에 오타니 쇼헤이까지 쓰러지면서 생긴 선발진 구멍을 완벽하게 메웠다.

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이럼에도 라우어의 입지는 불안했다. 다저스의 선발 뎁스 때문이다. 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 에밋 시언, 저스틴 로블레스키 등 준수한 선발진을 갖추고 있는 다저스는 스넬과 글래스나우가 돌아오면 선발진을 재편해야 한다. 미국 현지에선 다저스가 태릭 스쿠벌 트레이드 영입 후보로 거론되던 상황에서 라우어가 트레이드 유탄을 맞을 수도 있다고 전망했다.

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다저스는 결국 2일(한국시각) 스쿠벌을 데려오는 데 성공했다. 하지만 라우어는 잔류했다. 다저스가 디트로이트 타이거스에 내준 스쿠벌의 반대 급부는 유망주 3명이었다.

다저스 소식을 전하는 다저스웨이는 스쿠벌 트레이드에 앞서 라우어를 지켜야 한다는 의견을 피력했다. 매체는 '스쿠벌 트레이드 논의가 본격화 되기 전, 다저스는 팜 시스템 재정비 방법을 모색하는 인상이었다'며 '다저스는 여전히 최정상급 유망주를 보유 중이나 최근 징계나 FA영입, 해외 계약 등으로 팜 시스템에 활력을 불어넣기 어려웠다'고 전했다. 이어 '리그 전반에 투수 자원이 부족한 상황상 올 시즌 뒤 FA 자격을 얻는 라우어를 트레이드 시장에 내놓는 건 당연한 일이다. 스넬과 글래스나우가 복귀하고, 오타니 쇼헤이도 10월(포스트시즌)에 다저스 로테이션에 합류할 가능성이 높다면, 라우어를 트레이드 하자는 이야기가 나오는 것도 충분히 이해할 만하다'고 덧붙였다. 하지만 '문제는 포스트시즌 마운드 운영 방식이다. 강력한 선발 외에도 여러 명의 불펜 투수를 활용해야 한다'며 라우어를 전략적으로 활용해야 한다는 의견을 내놓았다.

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다저스웨이는 '스넬, 글래스나우, 오타니 모두 10월에 건강할 거라 기대하기엔 무리가 있다. 스쿠벌 조차 올 시즌 몸 상태가 완벽하진 않았다'며 '너무 높아진 투수 수요 상 다저스가 혹할 만한 제안이 온다면 라우어를 트레이드할 수도 있지만, 그건 유일하게 고려해야 할 시나리오일 뿐이다. 그렇지 않다면 라우어가 시즌 막판 다저스의 숨은 영웅이 될 수도 있다'고 전망했다.

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2024년 후반기 KIA 타이거즈 대체 선수로 합류했던 라우어는 시즌을 마친 뒤 토론토와 마이너 계약을 했다. 지난해 대체 선발 기회를 잘 살려 로테이션에 정착해 9승2패, 평균자책점 3.18을 기록한 라우어는 포스트시즌 엔트리에 합류해 다저스와의 월드시리즈에서 인상적인 투구를 펼친 바 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com