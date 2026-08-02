"2군에서도 꾸준히 훈련 열심히 한다는 보고 받아"…만년 유망주 '1번 전격 배치'한 감독의 신뢰 [잠실 포커스]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "2군에서의 성실함과 진지해진 마음가짐이 확실히 달라졌습니다."

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만년 기대주였던 외야수 김대한(26)의 최근 맹활약에 두산 베어스 김원형 감독이 반가움과 함께 현실적인 기대감을 내비쳤다. 2군에서의 혹독한 훈련과 타격 메커니즘 수정을 거쳐 돌아온 김대한이 한층 성숙해진 태도로 1군 무대에 연착륙하고 있다는 평가다.

김 감독은 최근 좋은 타격감을 보여주고 있는 김대한의 기용 배경과 함께, 2일 LG 트윈스전에서는 그를 톱타자로 전진 배치한 이유를 설명했다.

김대한이 유망주 잔혹사를 털어낸 것에 대해 김 감독은 "알을 완전히 깼다고 장담하기는 쉽지 않다"면서도 "하지만 1군에 콜업하기 전부터 2군 코칭스태프로부터 '예년과 다르게 훈련을 정말 열심히 한다. 경기 전 얼리 배팅도 항상 나와서 치고 있다'는 보고를 꾸준히 받았다"라고 밝혔다.

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김 감독은 김대한의 변화가 일시적인 현상이 아닌, '태도의 변화'에서 비롯됐었다고 짚었다. 김 감독은 "1~2주 반짝한 것이 아니라 2군에 있는 내내 꾸준히 성실한 태도를 유지하며 마음가짐을 다잡았다"며 "2군에서 타격 메커니즘을 새롭게 교정한 것이 콜업 후 실전에서 좋은 결과와 타격 타이밍으로 이어졌다"고 설명했다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 타격하는 두산 김대한. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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이어 "연습 때 들뜨지 않고 얼굴 표정부터 '정말 진지하게 야구를 잘하고 싶다'는 의지가 보인다. 이런 성숙한 자세가 유지된다면 앞으로 지속해서 기회를 줄 때 좋은 모습을 보여줄 것"이라고 기대를 드러냈다.

이날 두산 라인업에서 가장 눈에 띄는 변화는 김대한의 1번 톱타자 배치였다.

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김 감독은 "올 시즌 우리 타선은 중심 타선을 제외하면 상황에 따라 유동적으로 움직이고 있다"라며 "김대한이 지금 타격감이 워낙 좋은 만큼, 기세가 좋을 때 1번 타자로도 출전해 보며 다양한 가능성을 시험해 봐야 한다고 생각했다"라고 기용 이유를 전했다. 그리고 이런 사령탑의 작전은 대성공이었다. 이날 경기에서 김대한은 4타수 2안타 2타점 2득점으로 팀의 8대3 승리에 중심축으로 활약했다.

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경기 후 김대한은 "1번 타자는 퓨처스에서 경험을 해봤어도 부담스러운 자리였는데 경기 전 감독님께서 '3차례 선두타자라고 생각했으면 좋겠다'고 조언해주셨다. 그 덕분에 마음 놓고 뛸 수 있었다. 또 첫 타석에서 좋은 결과가 나와 경기가 잘 풀렸다"며 "이진영 코치님께서 카운트별 구종, 존 설정 등을 조정을 해주신다. 그 부분을 마음에 새기고 타석에 들어갔다. 생각해야할 부분을 줄여주셔서 더 집중해서 상대할 수 있었던 것 같다"고 전했다.

이어 "정말 기분 좋은 한 주였다. 다만 이 감정은 오늘까지만 유지하고 다시 재정비해서 다음 경기에 집중하겠다"는 김대한은 "더운 날씨에도 제 이름을 연호해주고, 큰 목소리로 응원해주신 팬분들 덕분에 뜻깊은 시리즈였다. 앞으로도 좋은 경기로 보답하겠다"고 감격스러워했다.

사령탑의 신뢰 속에 김대한이 유망주 알을 완전히 깨뜨리고 두산의 확실한 핵심 외야수로 올라설 수 있을지 팬들의 시선이 모이고 있다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 8회말 2사 1루 김대한이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com