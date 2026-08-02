"스트라이크가 볼이 되니 흔들렸더라"…후반기 불펜서 펄펄 날다→김원형 감독 '안도의 한숨' [잠실 포커스]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

9일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회초 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "올스타 브레이크가 전환점이었다."

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부진했던 아시아쿼터 타무라 이치로를 대신해 두산 베어스 유니폼을 입었던 타카다 타쿠토(25)의 대반격이 시작됐다. 입단 초기 선발 무대에서 고전하며 2군으로 내려가는 아픔을 겪었지만, 불펜으로 복귀한 뒤 평균자책점 0.87의 짠물 투구를 펼치며 두산 마운드의 핵심 자원으로 거듭났다.

선발로 나섰던 시즌 초반 3경기에서 1패 평균자책점 8.76으로 고전했던 타카다. 김원형 감독은 그 원인을 'ABS존 적응 문제'로 진단하고 2군에서 철저한 재정비를 지시했다.

김 감독은 "일본프로야구 2군에서는 심판마다 존 설정이 다르고 몸쪽 공을 넓게 주는 경향이 있었지만, KBO에서는 기계가 판정하므로 존 안으로 공이 무조건 들어와야 한다"라며 "처음에는 본인이 스트라이크라고 생각한 공이 볼 판정을 받자 볼카운트가 불리해지고 제구가 흔들렸다"고 되짚었다.

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이어 2군 코칭스태프의 조언과 올스타 브레이크 기간이 결정적인 반전의 계기가 됐다고 짚었다. "퓨처스리그에서 스트라이크 존을 더 안쪽으로 좁히고 본인의 구위를 믿고 공격적으로 던지는 연습을 거듭했다"고 설명한 김 감독은 "올스타 브레이크 막바지 1군 합류 전, 새 외국인 타자 유니오 세베리노의 적응을 위해 타카다가 라이브 피칭을 했다"라며 "뒤에서 보는데 구위가 너무 좋더라. 과감하게 1군 불펜으로 투입했고 지난 달 18일 창원 NC 다이노스전부터 지금까지 좋은 흐름이 이어지고 있다"고 칭찬했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

9일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 8회초 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.09/

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실제로 지난 달 18일부터 타카다는 6경기 10⅓이닝 동안 단 1실점만 내줬다.

현재 팀 선발 로테이션이 원활하게 돌아가고 있어 불펜에서 릴리프 역할을 맡고 있지만, 김 감독의 머릿속에는 이미 타카다의 '선발 복귀' 계산서가 작성돼 있다. 김 감독은 "타카다는 일본에서도 계속 선발을 해왔던 투수다. 지금 잠시 불펜으로 등판한다고 해서 나중에 선발로 돌아갔을 때 스태미너나 투구 수에 문제가 생기지 않는다"고 확신했다.

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이어 "지금은 팀에 불펜 자원이 필요해 그 역할을 해주고 있지만, 9월에 곽빈과 최민석이 아시안게임 대표팀에 차출되는 시점이 오면 타카다를 선발 로테이션에 투입할 계획"이라고 분명한 방침을 밝혔다.

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단 한 장뿐인 아시아쿼터 교체 카드를 소진하며 띄웠던 두산 베어스의 승부수가 빛을 발하고 있다. 2군에서 ABS 존 적응을 완벽히 마친 타카다는 구위 회복과 자신감을 전리품으로 챙겨 돌아왔다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com