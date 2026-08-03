결국 주인공은 또또또 LAD→MLB 트레이드 시장 대어 낚았다…스쿠벌+오타니 '최강 원투펀치' 탄생

왼쪽부터 차례대로 오타니 쇼헤이, 타릭 스쿠벌, 야마모토 요시노부. 사진=블리처 리포트

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 타릭 스쿠벌을 품으며 이번 트레이드 시장에서도 승리자가 될 것으로 보인다.

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디 애슬레틱은 2일(한국시각) '월드시리즈 2연패를 달성한 디펜딩 챔피언이 아메리칸리그 사이영상 2연패 수상자를 영입한다'며 '다저스가 왕조를 굳히기 위한 여정에 또 한 명의 최정상급 선수를 추가하게 됐다'고 보도했다.

올해 메이저리그 트레이드 시장에서 가장 많은 관심을 받은 투수 스쿠벌이 다저스로 향한다. 이날 다저스는 디트로이트 타이거스와 트레이드에 합의한 것으로 알려졌다. 트레이드가 최종 확정되면 디트로이트는 다저스로부터 세 명의 유망주를 받게 된다. 우완 투수 리버 라이언과 브래디 스미스, 그리고 외야수 자이르 호프다.

스쿠벌은 메이저리그에서 가장 위협적인 선발 투수다. 시속 90마일대 후반의 강속구를 던지며, 100마일을 넘기도 한다. 날카로운 체인지업이 장기다.

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다저스는 최근 몇 년 동안 주로 겨울 이적시장에서 스타 영입에 나섰다. 올스타급 라인업을 갖추고 있는 만큼 이번 여름 트레이드 시장에서 다저스가 노릴만한 유일한 선수가 스쿠벌이었다. 다저스는 내셔널리그 구단 최초로 월드시리즈 3연패를 목표로 한다. 스쿠벌의 합류로 선발 로테이션은 막강해졌다. 야마모토 요시노부, 오타니 쇼헤이, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 있다. 일부가 부상으로 이탈해 있지만, 포스트시즌 전에는 회복할 것으로 전망된다. 여기에 스쿠벌이 들어오면서 사실상 완벽한 투수 라인업이 갖춰졌다.

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올해 스쿠벌의 야구 인생은 파란만장했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서 논란의 중심에 있었다. 스쿠발은 미국 대표팀으로 한 경기에만 등판한 뒤 더이상 출전하지 않았다. 이로 인해 애국심이 부족하다는 지적을 받았다.

AP연합뉴스

이후 스쿠벌은 메이저리그 시즌이 시작한 뒤 왼쪽 팔꿈치에서 유리체를 제거하는 수술을 받기도 했다. 한달 넘게 결장하면서 기량 하락에 대한 우려가 컸지만, 일찌감치 복귀해 정상 폼을 되찾았다. 스쿠벌이 정상적인 몸상태를 유지하는 것을 확인한 다저스는 적극적으로 그의 영입을 추진했다. 이 가운데 디트로이트의 성적마저 추락하면서 스쿠벌이 포스트시즌 진출이 유력한 다저스를 선택하게 된 것으로 보인다. 팬들은 2026 메이저리그 포스트시즌에서 스쿠벌과 오타니 쇼헤이가 같은 팀에서 활약하는 모습을 확인할 수 있을 것으로 전망된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com