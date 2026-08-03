'너무 더워서 그랬을 거야…' 1위 빼앗긴 삼성의 절박한 '정신승리'

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[스포츠조선 정현석 기자]"너무 더워서 그랬을 거야…"

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삼성 라이온즈의 속이 까맣게 타들어 가고 있다.

우승을 위해 공들여 영입한 '우승 청부사' 외국인 투수 두 명이 나란히 무너졌기 때문이다.

폭염 탓이라고 스스로 위안이라도 삼아보고 싶지만, 객관적인 결과가 너무 좋지 않았다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

페덱 이어 보스마저… '우승 청부사' 라인의 연쇄 붕괴

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삼성은 2일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 선발 오스틴 보스의 초반 난조 속에 7대10으로 패했다.

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KBO리그 두번째 선발 등판에 나선 보스의 피칭은 충격 그 자체였다. 3이닝 동안 9안타 4사구 3개 1탈삼진 7실점(6자책)으로 공략당하며 2경기에서 2패째를 안았다.

지난 26일 두산전 데뷔전(5이닝 2실점)에서 보여준 날카로운 제구는 온데간데 없었다. 단 두 번째 등판 만에 KBO 타자들에게 패턴을 간파당한 것 아니냐는 우려가 터져 나오는 이유다.

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사흘 전인 지난 7월 30일 대구 KIA전에서는 '우승 청부사 1호' 크리스 페덱이 5이닝 6안타(2피홈런) 6실점으로 무너지며 한국 무대 첫 패전을 기록했다.

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외국인 원투펀치 듀어가 차례로 초반 대량 실점하며 팀 승리를 지키지 못했다. 선두 자리도 KT 위즈에 빼앗기고 말았다.

"패턴 바꿨다"던 보스마저 난타… 제구형 투수의 한계인가

더욱 뼈아픈 대목은 '학습 효과'조차 통하지 않았다는 점이다.

앞서 페덱은 첫 두 경기 호투 이후 KIA전에서 투구 패턴에 변화를 주지 않다가 KIA 타자들의 노림수에 당했다. 구위의 실패라기 보다 전략의 실패에 가까웠다. 다음 등판을 기대해볼 수 있는 대목.

보스는 페덱의 실패를 타산지석으로 삼았다.

경기 전 투구 패턴에 변화를 주어 KBO 타자들의 분석을 피해가겠다는 전략을 세우고 나섰다. 그러나 결과는 참담했다.

최고 150km 안팎의 패스트볼에 주무기 스위퍼 등 다양한 변화구를 섞어 던지는 '피네스 피처(제구형 투수)' 스타일. 구위로 타자를 압도하지 못하자 롯데 타자들의 정밀 타격에 속수무책으로 당했다.

제구가 조금만 흔들려도 정타로 이어지는 피네스 피처의 한계가 단 두 경기 만에 드러난 셈이다.

'더위 탓'이라 믿고 싶은 삼성, 우승 전선에 드리운 암운

삼성 입장에서는 '경험해보지 못한 폭염 때문에 제구가 흔들렸을 것'이라며 절박한 '정신승리'라도 하고 싶은 심정이다.

실제 보스는 텍사스 출신 보스와 달리 워싱턴 출신이다. 볼티모어, 시애틀, 토론토, 미네소타 등 캐나다 접경 쪽인 미국 북쪽에서 야구를 했다. 숨이 턱턱 막혔던 이날 폭염은 높은 습도와 함께 집중력을 흐트렸을 가능성을 배제할 수 없다. 하지만 불안감을 감출 수는 없다. 보스는 적어도 8월 한달 동안 삼성 마운드를 굳게 지켜줘야 할 외국인 투수다. 더 이상 대안도 없다.

우승청부사로 영입한 새 외국인 투수진이 나란히 흔들리면서, KT 위즈와 치열하게 펼치고 있는 선두 싸움에 살짝 먹구름이 끼게 됐다.

단순히 날씨 탓으로 돌리기엔 타자들의 적응 속도가 너무 빠르다. 과연 보스가 다음 등판에서는 해법을 찾아서 돌아올 수 있을까. 현재로선 우려가 조금 더 큰 상황이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈