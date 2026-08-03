와 35세인데 "전성기 같다" 소리 나온다…괜히 6연승 1위팀 에이스겠나, "더 잘하려 하기보다는"

고영표. 사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 후반기 무실점 행진. 1위팀의 에이스는 달랐다.

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고영표(35·KT 위즈)는 2일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 7이닝 6안타 무4사구 8탈삼진 무실점을 기록했다.

고영표는 지난달 28일 NC전에서 7이닝 무실점 피칭으로 승리한 뒤 4일 휴식 후 등판. 1회초부터 삼진 두 개를 잡고 시작했다. 삼자범퇴로 첫 이닝을 마친 고영표는 2회초 선두타자 강백호에게 안타를 맞았지만, 곧바로 노시환에게 병살타를 이끌어냈다. 이어 후속 채은성은 삼진을 잡아내면서 한화 중심 타선과의 첫 승부를 무실점으로 넘어갔다.

3회초 1사 후 이도윤에게 안타를 허용했지만 땅볼과 삼진으로 이닝을 마쳤고, 4회초에는 다시 삼자범퇴 이닝을 만들었다.

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5회초 선두타자 노시환에게 안타를 맞았지만 땅볼과 삼진 두 개로 무실점 행진을 이어갔다.

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6회초 이날 경기 최대 위기를 맞았다. 선두타자 심우준에게 안타를 내준 뒤 대타 최인호와 요나단 페라자를 모두 뜬공 처리했다. 이어 문현빈에게 안타를 맞아 2사 1,3루가 됐다. 강백호와 승부를 펼친 고영표는 2B2S에서 던진 스위퍼로 중견수 플라이를 얻어내며 실점을 하지 않았다.

7회에도 마운드에 오른 고영표는 1사 후 채은성에게 안타를 맞았지만, 허인서와 대타 정은원을 모두 뜬공으로 잡아내며 7이닝 피칭을 완성했다. 총 투구수는 93개에 불과했다.

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고영표가 마운드를 지키고 있는 가운데 KT 타선은 1회 한 점을 먼저 지원했다. 이후 주춤했지만, 6회말 힐리어드와 김현수의 홈런이 터지는 등 총 7점을 몰아쳤다. 7회말에는 장준원이 스리런 홈런을 치면서 승부에 쐐기를 박았다. 결국 12대1로 완승. KT는 선두 행진을 이어갔다.

고영표. 사진제공=KT 위즈

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현역 시절 '잠수함 투수' 레전드 이강철 KT 감독도 고영표의 피칭에 감탄했다. 이 감독은 "고영표가 전성기를 연상시키는 완벽한 투구로 지난 화요일과 오늘 경기에서 2승을 이끌었다"고 박수를 보냈다.

고영표는 "최근 경기에서 느낌이 좋고, 좋은 흐름을 타고 있었다. 그래서 무엇을 더 잘하려고 하기보다는 좋은 느낌을 최대한 유지하면서 던지고자 했다"고 했다.

고영표는 이어 "오늘 경기에선 ABS가 조금 낮아진 느낌이라서 그 부분에 적응하면서 풀어가려고 했다. (한)승택이가 구종 선택을 잘해주면서 좋은 투구를 할 수 있었다. 또, 야수들의 수비 도움이 없었다면 승리할 수 없었다. 고맙다는 말을 전하고 싶다"고 이야기했다.

후반기 3경기에서 20이닝을 던지며 무실점을 기록했다. 3승을 품기에 충분한 경기 내용이다. 그러나 이 역시도 동료들에게 공을 돌렸다. 고영표는 "최근 승이 많아진 건 그만큼 우리 팀의 경기력이 좋고 집중력이 좋다는 의미인 것 같다. 다들 좋은 모습을 보이고 있기 때문에 나도 마운드에서 더 집중해서 던지려고 한다"고 밝혔다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com