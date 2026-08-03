"입 가리지 마" 글러브 확 끌어내린 김태형, '또 흔들린 마무리' 김원중을 깨운 한마디

대화 중 입을 가린 김원중의 글러브를 잡아 내리는 김태형 감독의 오른손. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

입을 가린 김원중의 글러브를 잡아 내리고 대화를 이어가는 김태형 감독. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

10-7로 앞선 9회초 2사 2루에서 마운드를 직접 방문한 김태형 감독. MBC 스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[스포츠조선 정현석 기자]2일 사직 삼성전.

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10-5로 크게 앞선 9회초, 롯데 벤치가 마무리 김원중을 올렸다. 세이브 상황이 아니었지만, 한주의 끝 경기인데다 컨디션 점검 차원도 있었다.

김원중은 직전 등판이었던 지난 7월30일 한화전에서 2-1로 앞선 9회말 등판해 이도윤에게 끝내기 역전 적시타를 허용하며 블론세이브를 했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 2,3루 롯데 김태형 감독이 직접 마운드를 찾아 마무리 김원중을 독려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

5점 차 9회 등판, 썩 좋지 못했던 출발

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이날도 김원중은 썩 좋지 않았다.

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선두 대타 김현준에게 2B1S의 타자 카운트에서 145㎞ 직구가 한가운데 몰리며 우중간 2루타를 허용했다. 이재현에게 던진 초구 142㎞ 직구도 타자가 좋아하는 살짝 낮은 코스의 한가운데 공. 바로 배트가 나왔다. 좌전안타로 무사 1,3루.

직구 재미를 못본 김원중이 까다로운 톱타자 김지찬에게는 포크볼 승부로 삼진을 잡아내며 한숨을 돌리는 듯 했다.

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하지만 김성윤 타석에서 초구 포크볼을 포수 손성빈이 미트를 빨리 닫으면서 뒤로 빠져 실점을 했다. 곧바로 김성윤에게 다시 한번 포크볼을 던지다 오른쪽 담장 상단을 맞는 적시 2루타를 허용했다.

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10-7, 3점 차에 1사 2루에 중심타선으로 연결되는 시점.

아직 점수 차는 있었지만, 삼성 중심타선의 힘을 감안하면 마냥 안심하기도 힘든 상황이었다. 불펜에서는 이미 이이무라가 몸을 풀기 시작했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회말 1사 2,3루 롯데 김태형 감독이 직접 마운드를 찾아 마무리 김원중을 독려하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

글러브를 잡아내린 사령탑의 손길, 그 후…

1사 2루, 구자욱 타석.

김원중의 모습을 물끄러미 바라보던 롯데 김태형 감독이 천천히 더그아웃 밖으로 걸어나와 마운드로 향했다. 김원중과 함께 포수 손성빈도 마운드에서 모였다.

대화가 시작됐고, 김원중은 입 모양을 상대팀에 읽히지 않기 위해 습관적으로 왼손에 낀 글러브로 입을 가렸다. 대화하던 김태형 감독은 오른손으로 김원중의 글러브를 쥐고 끌어내렸다.

입 모양을 상대팀에게 읽히는 게 중요한 게 아니라 정확한 소통이 중요하다는 의미가 담긴 액션. 김원중으로부터 확실한 대답을 듣고 싶었던 부분이 있었다. 이야기를 한두마디 나눈 김태형 감독은 굳은 표정으로 마운드를 내려갔다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 6대3으로 승리하며 5연승을 질주한 롯데 김태형 감독이 김원중과 기쁨을 나누고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

살짝 상기된 표정의 김원중은 이후 집중했다. 피해가지 않고 힘 있는 직구와 포크볼을 적절히 섞어 S존을 공략했다.

타격왕을 다투는 구자욱을 2구 만에 145㎞ 직구 승부로 좌익수 뜬공 처리했다. 산 넘어 산 최형우가 타석에 섰지만 김원중은 3구 만에 포크볼 승부로 역시 좌익수 뜬공 처리하고 경기를 마쳤다.

10대7 롯데의 승리.

김원중은 이날도 아쉽게 실점을 했지만, 감독의 마운드 방문 후 다른 모습을 보였다. 새로운 한주로 좋은 흐름이 이어질 가능성이 생겼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com