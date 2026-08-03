"극도로 불안하다" 3~4선발 기대했는데 58⅔이닝 던지고 불펜으로, 총액 300만달러 인센티브도 날아가나

휴스턴의 우완 이마이가 선발에서 밀려나 불펜으로 이동한다. 들쭉날쭉한 투구로 벤치의 신뢰를 잃었다. AFP연합뉴스

이마이는 7월 28일 LA 에인절스전에서 1이닝을 못 채우고 교체됐다. AP연합뉴스

메이저리그 데뷔 시즌에 고전 중인 이마이. 15경기에 등판해 평균자책점 5.83을 기록했다. AFP연합뉴스

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3~4선발로 기대했는데 불펜으로 이동한다. 마이너리그 거부권이 없었다면 마이너리그 재조정이 이뤄졌을 것이다.

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휴스턴 애스트로스 우완투수 이마이 다쓰야(28)가 메이저리그 데뷔 시즌부터 고전하고 있다. 조 에스파다 감독은 "극도로 불안정해 중요한 경기에 선발로 기용하기 어려다"라고 했다. 일단 구원투수로 쓰겠다고 했다. 향후 선발 전환에 대한 언급이 없다. 소속팀은 아메리칸리그 서부지구 1위 경쟁 중인데, 연봉 1800만달러 선발이 짐이 됐다.

지난 7월 28일 LA 에인절스전. ⅔이닝 2실점하고 교체됐다. 4볼넷을 내주면서 아웃카운트 2개를 잡고 강판됐다. 선발 이마이에 대한 신뢰가 완전히 무너졌다.

들쭉날쭉 종잡을 수 없다.

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6월 26일 디트로이트 타이거즈전. 6이닝 동안 10탈삼진 무실점 호투를 했다. 1볼넷-2안타만 내주고 승리를 올렸다. 이어진 2경기에선 딴 사람 같았다. 7월 2일 미네소타 트윈스전 1⅓이닝 5실점, 7월 8일 워싱턴 내셔널스전 3⅔이닝 2실점. 미네소타전에서 볼넷 5개를 내줬다. 7월 22일 시애틀 매리너스를 상대로 6이닝 1실점 호투를 하고 7월 28일 LA 에인절스에 참담하게 무너졌다. 도무지 계산이 안 서는 행보다.

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6승5패, 평균자책점 5.83. 15경기 중 8경기는 5이닝을 못 채우고 내려갔다. 세 차례나 1회를 못 넘기고 교체됐다.

세이부 라이온즈 에이스 이마이는 지난겨울 포스팅 시스템을 통해 빅리그에 진출했다. 휴스턴과 '3년-5400만달러(약 777억6000만원)'에 계약

이마이는 지난겨울 휴스턴과 3년-5400만달러에 계약했다. 보장금과 별개로 매년 300만달러 인센티브가 걸려있다. AF연합뉴스

했다. 세이부에 포스팅 이적료 997만5000달러(약 143억6000만원)를 남겼다.

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이마이는 올해 계약금 200만달러+연봉 1600만달러, 총액 1800만달러를 수령한다. 옵트아웃 없이 잔류하면 2027~2018년 연봉 1800달러가 보장된다. '3년-5400달러' 확정 금액에 매년 300만달러씩 인센티브 900만달러가 붙어 있다. '3년-최대 6300만달러'까지 가능한 계약이다.

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올해 80이닝, 90이닝, 100이닝을 넘을 때마다 100만달러가 추가된다. 2027, 2028년에도 300만달러(약 43억2000만원)씩 인센티브가 연계돼 있다. 매년 인센티브를 충족하면 연봉이 2100만달러가 된다.

이마이는 7월 28일 LA 에인절스전까지 58⅔이닝을 던졌다. 남은 시즌 불펜에서 던진다면 인센티브가 걸린 투구 이닝을 못 채울 수도 있다.

이마이가 3년간 900만달러를 추가로 챙기면 세이부에 이적료 135만달러(약 19억4000만원)가 돌아간다. 세이부의 주축 선수의 연봉에 해당되는 금액이다.

이마이는 2017년 신인 1지명으로 세이부에 입단해 58승45패, 평균자책점 3.15을 기록했다. 지난해 메이저리그 스카우트들이 주시하는 가운데

이마이는 올시즌 80, 90, 100이닝을 넘길 때마다 인센티브 100만달러를 수령한다. AFP연합뉴스

24경기에서 10승5패, 평균자책점 1.92를 올렸다. 163⅔이닝 동안 178탈삼진을 기록해 이 부문 1위를 했다. 일본 출신 투수들이 좋은 활약을 보여주고 있지만, 메이저리그는 호락호락하지 않다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com