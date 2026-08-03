안해도 될 트레이드인데! 양키스 워싱턴 거포 전격 영입, 유망주 투수만 4명 보냈다...MVP 3인 부상이 결정적

루이스 가르시아 주니어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]투수라면 모를까, 하지 않아도 될 트레이드를 하고 말았다.

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뉴욕 양키스가 3일(이하 한국시각) 워싱턴 내셔널스 강타자 루이스 가르시아 주니어를 트레이드로 영입했다.

가르시아는 올시즌 전날까지 104경기에서 타율 0.283(357타수 101안타), 23홈런, 76타점, 48득점, OPS 0.873을 기록했다. 특히 장타율 0.560은 NL에서 1위다. 2020년 빅리그 데뷔한 그는 커리어 하이를 구가하고 있다.

올해 예상 밖의 행보로 NL 와일드카드 경쟁에 참가했던 워싱턴은 비록 가르시아를 내보내며 리빌딩 기조를 이어가겠다고 선언했지만, 그렇다고 시즌을 포기했다고 보기는 어렵다.

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워싱턴이 양키스로부터 받은 카드들은 모두 우완 투수들이다. 불펜요원인 제이크 버드와 유망주 잭 세버트, 벤 그레이블, 요바니 크루즈 등이다.

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양키스는 가르시아를 1루수 또는 지명타자로 기용할 계획이다. 1루에서는 폴 골드슈미트와 플래툰을 맡고, 지명타자로는 우완 상대 선발출전이 유력하다. 최고의 거포로 성장한 벤 라이스가 1루수와 포수를 병행하기 때문에 가르시아가 합류했다고 해서 골드슈미트와 라이스의 쓰임새가 줄어드는 것은 아니다. 오히려 좌타자 가르시아의 가세로 좌우 균형을 맞출 수 있게 됐다.

루이스 가르시아 주니어. Imagn Images연합뉴스

양키스는 현재 3명의 MVP 출신 거포들이 부상자 명단(IL)에 올라 있다. 애런 저지는 6월 초 오른쪽 갈비뼈 골절상을 입고 2개월 넘게 재활에 매달리고 있는데, 이달 내 복귀가 목표다.

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코디 벨린저는 왼쪽 햄스트링 부상으로 지난달 27일 IL에 등재됐다. 복귀 예상 시점은 8월 말 또는 9월 초다. 또 다른 거포 지안카를로 스탠튼은 지난 4월 오른쪽 종아리 부상으로 이탈한 이후 여전히 재활 중이다. 역시 8월 복귀가 목표다.

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이들이 없는 양키스 타선은 플레이오프 경쟁을 벌이는 팀들에 비해 무게감이 떨어질 수밖에 없다. 이번에 유망주 4명을 내주는 출혈을 감수한 이유다. 양키스의 팀 OPS는 0.721로 전체 16위다.

양키스 에이스 게릿 콜은 "그는 상대해 보니 굉장히 좋은 타자다. 분명 우리는 그가 마음에 들고 좋은 동료가 될 것이라고 생각한다. 그를 지지한다"며 환영했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com