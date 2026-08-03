'글러브 이물질' 고우석 징계 10G → 8G 감경! 4일부터 복귀 가능

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 글러브 이물질 혐의로 10경기 출전 정지 징계를 받았던 고우석(미네소타 트윈스)에 대한 처분이 감경된 것으로 알려졌다.

Advertisement

미네소타 소식을 전하는 브랜든 워른은 3일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '고우석의 징계까 10경기에서 8경기로 줄었다. 오늘부로 징계가 종료되며, 4일부터 마운드에 오를 수 있다'고 전했다.

지난달 초 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 현금 트레이드된 고우석은 7월 10일 클리블랜드 가디언스전에서 메이저리그 데뷔전을 치렀다. 4경기를 치른 뒤 21일 트리플A행 통보를 받은 고우석은 7월 25일 미국 미네소타주 세인트폴의 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 산하)전에서 팀이 2-3으로 뒤진 7회초 세 번째 투수로 마운드에 올랐다.

그러나 고우석은 공을 던져보지도 못한 채 퇴장 당했다. 마운드에 오르기 전 글러브를 점검하던 심판이 이상하다는 듯 점검을 이어갔고, 곧 다른 심판을 불러모은 끝에 글러브 이물질을 이유로 퇴장 처분을 내렸다. 당시 현지 중계진은 "이런 장면은 처음 본다. 우리는 그 물질이 뭔지 알 수 없으나, 심판진이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것 같다"며 "정확히 어떤 물질이 있는 모르지만, 규정을 위반한 거라면 출전 정지 징계가 내려질 것"이라고 설명했다. 공 한 개도 던져보지 못한 채 퇴장 당한 고우석은 이날 기록지 출전 투수로 기재됐지만, 0이닝으로 표기됐다.

사진출처=MiLB TV

사진출처=MiLB TV

Advertisement

고우석은 징계 처분이 내려진 뒤 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올렸다. 그는 "저는 살아오면서 단 한 번도 부정한 방법으로 경쟁 해야겠다는 생각을 해본적이 없습니다"라고 운을 떼었다. 그는 "야구를 하며 스포츠의 가장 중요한 가치가 공정함이라고 믿어왔고, 그 신념은 지금도 변함이 없습니다"라며 "지난 시간 동안 마이너리그에서 기대만큼의 성적을 내지 못해 힘든 시간을 보내고, 바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도, 저는 그 신념을 지키며 야구를 해왔습니다. 더 좋은 성적을 위해서 야구의 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았습니다"라고 밝혔다.

Advertisement

퇴장 당시 문제가 된 부분은 왼 손가락을 끼는 글러브 안쪽 표면이었다. 심판은 계속 이 부분을 만지며 들여다 보더니 다른 심판들을 불렀다. 고우석은 마운드로 온 통역을 통해 의견을 전달했지만, 받아들여지지 않았다. 이에 대해 고우석은 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것입니다"라고 말했다. 이어 "어제 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브이고, 경기를 진행하며 단 한 번도 문제 제기를 받은 적도 없습니다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신합니다"라며 "이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도, 제거할 이유도 없는 부분이었습니다"라고 해명했다.

고우석은 "저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없습니다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다"라고 강조했다. 그러면서 "저는 제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정입니다. 응원해주시는 팬분들께 걱정을 끼쳐드려 죄송합니다. 항상 감사합니다"라고 마무리 했다. 징계 경감은 선수 노조를 통한 항소가 일정 부분 받아들여졌음을 의미한다.

Advertisement

고우석은 미네소타 이적 후 홀드를 기록하며 가능성을 드러내기도 했지만, 제구 보완이 숙제로 지적됐다. 뜻밖의 개점휴업을 거친 뒤 떨어진 감각을 끌어 올리는 게 급선무가 될 것으로 보인다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com