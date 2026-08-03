이러니 이정후 트레이드설 나오지! 송성문 상대 '멀티히트' 때리고 3할 복귀, 그러나 1점차 패배…결정적 동점 기회 놓친 SF

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 송성문의 샌디에이고 파드리스를 상대로 멀티 히트를 기록하면서 3할 타율에 복귀했다. 그럼에도 샌프란시스코 타선은 찬스에서 약했고, 1점차 패배를 거뒀다. 샌프란시스코의 부진은 포스트 시즌을 앞두고, 이정후의 트레이드설이 계속해서 제기되는 이유이기도 하다.

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이정후는 3일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 샌디에이고와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출장해 3타수 2안타 1도루를 마크했다. 시즌 타율은 0.301까지 올랐다.

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이정후는 2회초 첫타석부터 안타를 때려냈다. 상대 선발 투수 카일 하트를 상대로 2루수 방면에 느린 타구를 날렸는데 제이크 크로넨워스가 제대로 처리하지 못했다. 이후 이정후는 도루에 성공하면서 2루까지 진루했다. 그러나 후속타는 터지지 않았다.

이정후는 팀이 0-4로 뒤진 4회초 1사 1·2루 상황에서 몸에 맞는 공으로 출루하기도 했다. 이정후가 만루 기회를 만들었고, 윌리 아다메스의 적시타와 드류 캐버노의 땅볼이 나오면서 샌프란시스코가 2점을 만회했다.

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이정후는 6회초에는 뜬공으로 물러났지만 마지막 타석에 또다시 안타를 만들어내면서 멀티 히트를 올렸다. 샌프란시스코가 4-5로 뒤진 8회초 2사 주자 없는 상황에서 이정후는 3루 선상에 타구를 날렸고, 2루타가 됐다. 상대 송구실책까지 나오면서 이정후가 3루에 입성했지만, 아다메스가 삼진으로 물러나면서 득점에 실패했다. 결정적 기회를 놓친 샌프란시스코는 샌디에이고에게 4-5로 패했다.

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송성문은 9번 타자 3루수로 선발 출전 기회를 얻었지만, 4타수 무안타 2삼진으로 부진한 모습을 보였다. 시즌 타율은 0.204까지 추락했다. 송성문은 2회말과 6회말 삼진으로 물러났다. 4회말에는 파울 플라이, 8회에는 2루수 뜬공으로 아웃됐다.

이날 샌디에이고 승리의 주역은 크로넨워스와 잭슨 메릴이었다. 각각 2타점씩을 뽑아내면서 1점차 승리에 기여했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com