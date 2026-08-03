"직구 RPM이 1900→2400 달라졌다" 12승1무1패 광폭질주 이끈 '홀드 1위' 환골탈태 "내 기록 아직 부끄러워" [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 스기모토. 김영록 기자

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 스기모토. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 김영록 기자] "기록은 챙겨보지 않는다. 아직 시즌 기록이 너무 좋지 않아 부끄럽다."

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리그 최다경기 출전, 불펜 최다이닝 1위를 다투는 실전 속 하루하루 성장한다. KT 위즈 스기모토는 한국에 온 뒤로 요즘이 가장 즐겁다.

말 그대로 '철벽 불펜'으로 거듭났다. 7월 이후 14경기에 출전, 평균자책점 1.29를 기록했다. 단 1경기에서 2자책을 기록했을 뿐, 나머지 13경기에선 0자책(1실점) 뿐이다. 같은 기간 마무리 박영현(1.64)보다 평균자책점이 낮다.

시즌전 기대치를 이제야 충족시키는 활약상이다. 같은 기간 KT가 16승1무4패, 후반기만 놓고 보면 12승1무1패로 승승장구하는 이유다. 고영표-소형준을 중심으로 선발진의 무게감이 부활했다. 중심에서 스기모토가 잡아주니 손동현 전용주 이상동 박영현 등 불펜 전체에 시너지 효과가 엄청나다.

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한때 퇴출을 고려할만큼 부진했다. 5월 월간 평균자책점은 8.68에 달했다. 1이닝 6실점(4자책), 0이닝 4실점 등 공포스러운 경기들이 잇따라 쏟아졌다. 결국 5월말 2군으로 내려갔다. 이강철 KT 감독은 "공도 좋고 다양한 구종도 갖고 있고 그만하면 제구도 괜찮은데 왜 실전만 나가면 긴장하는지 모르겠다. 독립리그 출신이라 그런가"라며 머리를 싸매고 고민했다.

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스기모토의 생존은 신뢰보단 '이만한 선수가 없다'는 냉정한 판단의 결과였다. 그리고 스기모토는 이를 실력으로 증명하고 있다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

스기모토는 "2군에서 많은 것을 배웠다. '내가 어떻게 던져야 타자들이 싫어할까'에 대해 처음으로 진지하게 연구한 시기"라고 돌아봤다.

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일본 시절 스기모토는 독립리그에서만 뛰었다. 한국이 프로 첫 경험이다. 그러다보니 상대를 살피기보단 자신의 공을 던지기 급급했던 것.

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2군에서 다양하게 변화를 줬다. 투구시 플레이트를 밟는 위치를 바꿨다. 투구폼도 와인드업을 버리고 세트포지션으로만 던지며 밸런스를 잡고 릴리스포인트를 교정하는데 집중했다.

"와인드업 과정에서 몸의 무게중심이 뒤쪽으로 쏠리는 단점이 있었다"는게 제춘모 투수코치의 귀띔이다. 공만 빨랐지 2000을 밑돌던 스기모토의 직구 RPM(분당 회전수)이 2400까지 치솟으면서 마운드 위에서의 모습도 확 달라졌다는 설명. 1군 무대에서 2달 가량 던진 데이터가 쌓이면서 아쉬운 부분이 보였고, 스기모토도 코치진의 지적을 적극적으로 수용하면서 한단계 도약이 이뤄졌다. 7월부터 달라진 투구폼에 익숙해지면서 비로소 안정감이 붙었다.

호주 스프링캠프 때만 해도 동료들의 눈치를 살피는 모습이 역력했다. 숙소에서도 혼자 있는 시간이 많았다. 이젠 스스럼없이 욕설로 장난과 칭찬을 주고받고, 원정길에는 함께 지역 맛집을 순례한다. 스기모토는 "창원에서 먹은 장어가 가장 맛있었다"면서 "다들 날 너무 잘 챙겨줘서 고맙다"는 진심을 전했다.

KT 불펜에는 연신 "스키~", "스기짱"이라고 부르는 목소리가 울려퍼진다. KT 관계자들은 "선수는 나무와 다르다. 나 혼자 물 열심히 준다고 크지 않는다. 감독 코치 선수단 전체가 힘을 모아야 성과가 나온다"고 입을 모았다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

KT와 한화의 주말시리즈는 원피스 콜라보로 이뤄졌다. 하지만 스기모토는 일본 만화를 잘 모른다. '원피스'도 제대로 챙겨보진 않았다고. 올스타전에서 '주술회전' 코스프레를 선보이기도 했던 전용주는 "일본 사람 아닌 것 같다"며 투덜댈 정도.

대신 K팝을 좋아한다. 여전히 르세라핌 일편단심이다. 스기모토는 "언제 한번 야구장에서 만나게 될 날을 고대하고 있다"며 수줍게 얼굴을 붉혔다.

홀드 17개로 LG 트윈스 김진성과 함께 이 부문 공동 1위다. 올시즌 51경기에 등판, 47⅔이닝을 소화하며 평균자책점 4.78을 기록중이다. 스기모토는 "아직 내 평균자책점은 너무 높다. 시즌초에는 진짜 기록을 찾아보기 민망했다. 지금도 경기가 끝난 뒤 기록보다는 컨디션 관리에 집중하는 편"이라며 쑥스러워했다.

불펜투수들 중 SSG 랜더스 김민, 한화 조동욱(이상 52경기)에 이어 3위, 이닝은 김민(48이닝)에 이어 2위다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

아직까지 체력적인 문제는 전혀 없다고. 스기모토는 "고등학교 때 정말 많이 던졌다. 그때는 좀 힘들었던 기억이 있다"며 웃은 뒤 "연투는 고등학교 때나 독립리그 시절에도 많이 해봤다. 그런 몸관리에는 자신감이 있다"고 덧붙였다.

"요즘은 일본어로 응원해주시는 팬들도 많다. 그런 한마디 한마디가 귀에 들어오면 정말 큰 힘이 된다. 전보다 확실히 자신감이 붙었다. 내 역할은 8회를 막고 박영현에게 리드를 넘겨주는 거다. KT는 한국시리즈 우승에 어울리는 팀이다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com