[속보]통산 117승 가우스먼, 전격 컵스행...토론토와 1대2 트레이드 단행

사진=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]와일드카드 경쟁을 벌이고 있는 시카고 컵스가 에이스급 투수를 확보하는데 성공했다.

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MLB.com은 3일(한국시각) '컵스가 토론토 블루제이스와의 트레이드를 통해 우완 선발투수 케빈 가우스먼을 영입했다. 대신 마이너리그 유망주 유격수 타이 사우스신과 외야수 브렛 베이트먼을 토론토로 보냈다'고 보도했다.

가우스먼은 올시즌 23경기에서 127⅓이닝을 던져 5승10패, 평균자책점 4.38, 127탈삼진, WHIP 1.29를 마크 중이다. 그는 2021년 12월 토론토와 맺은 5년 1억1000만달러 계약의 마지막 시즌을 보내고 있다. 즉 올시즌 후 다시 FA 신분을 얻는다.

가우스먼은 토론토에서 148경기에 선발등판해 53승51패, 평균자책점 3.62를 마크했다. 앞서 볼티모어 오리올스, 애틀랜타 브레이브스, 신시내티 레즈, 샌프란시스코 자이언츠에서 던질 때보다 훨씬 안정적인 피칭을 했다는 얘기다. 가우스먼은 메이저리그 14년 통산 117승123패, 평균자책점 3.85를 마크하고 있다.

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올해 다소 들쭉날쭉할 피칭을 하고 있지만, 지난 2일 세인트루이스 카디널스전에서 5⅔이닝 9안타 1실점의 호투로 승리투수가 돼 안정을 찾았다.

케빈 가우스먼. AFP연합뉴스

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컵스는 이날 현재 63승49패로 내셔널리그(NL) 중부지구 2위, 와일드카드 1위를 달리고 있다. 남은 시즌 로테이션을 강화해 지구 선두 밀워키 브루어스를 추격하고, 나아가 플레이오프서 월드시리즈까지 진출하는데 필요한 기반을 마련했다는 평가다.

가우스먼은 꾸준한 선발투수의 '대명사'로 꼽힌다. 그가 부상자 명단(IL)에 올라 열흘 이상 자리를 비운 건 애틀랜타 시절인 2019년 6월이 마지막이다. 당시 그는 오른발 부상으로 약 40일 동안 재활에 전념했다. 통산 2038⅓이닝은 현역 투수들 중 저스틴 벌랜더, 맥스 슈어저, 크리스 세일, 호세 킨타나, 패트릭 코빈에 이어 6위에 해당한다.

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가우스먼은 플레이오프 경험도 풍부하다. 특히 지난해 토론토의 월드시리즈 준우승에 큰 공헌을 했다. 6경기에서 30⅔이닝 던져 2승3패, 평균자책점 2.93을 마크했다.

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컵스는 남은 시즌 이마나가 쇼타, 콜린 레이, 데이비드 피터슨, 매튜 보이드, 그리고 가우스먼으로 로테이션을 운영할 계획이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com