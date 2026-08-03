'10G ERA 5.53' 1선발인데 웬 날벼락…150㎞가 잘 안나온다→커터 위력 저하 악순환 '늪' [SC포커스]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1, 2회 연속 실점한 톨허스트가 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 선발 톨허스트가 1회에 이어 2회에도 실점한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

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[스포츠조선 고재완 기자] '메이저리그 통산 112승' 신입 외국인 투수 카를로스 카라스코가 KBO리그 데뷔전에서 7이닝 무실점 완벽 피칭을 선보이며 환호했던 LG 트윈스. 그러나 기쁨도 잠시, 1선발 앤더스 톨허스트가 또다시 힘없이 무너지며 선발진에 먹구름이 드리웠다.

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지난해 LG의 한국시리즈 우승을 이끌었던 '우승 에이스' 톨허스트의 급격한 페이스 저하가 단순한 일시적 부진을 넘어 구위 저하와 체력적 한계 때문이라는 지적이 이어지고 있다.

지난 2일 잠실 두산 베어스전은 톨허스트의 현주소를 가장 적나라하게 보여준 경기였다. 선발 등판한 톨허스트는 4이닝 9안타 2볼넷 3탈삼진 6실점(6자책)으로 조기 강판당하며 시즌 9패(9승)째를 떠안았다. 총 86개의 공을 던진 뒤 5회 마운드를 넘겼고, LG 역시 끝내 주도권을 회복하지 못한 채 패했다.

문제는 결과보다 내용이었다. 초반부터 패스트볼이 스트라이크존 한가운데로 쏠리며 두산 타자들에게 난타당했다. 1, 2회 연속 적시타를 허용하더니, 타선이 역전에 성공한 직후인 4회말 집중타를 맞고 대량 실점하며 허무하게 리드를 헌납했다.

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최근 10경기 성적을 보면 부진의 골은 더 깊다. 최근 10경기 평균자책점이 5.53까지 치솟았고, 피안타율은 0.297에 달한다. 삼성전, KT전, 두산전 등 최근 4경기 중 3경기에서 4실점 이상을 기록하며 에이스다운 최후의 보루 역할을 전혀 해내지 못하고 있다.

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톨허스트 부진의 가장 핵심적인 원인은 단연 패스트볼 구속 하락이다. 지난해 최고 154~155㎞에 달하던 톨허스트의 우월한 패스트볼은 높은 릴리스포인트와 맞물려 리그 최상위급 구위로 평가받았다. 하지만 올 시즌 들어 최고 구속이 152㎞ 안팎으로 떨어졌고 평균 구속 역시 151.3㎞에서 149.6㎞로 감소했다. 이에 타자들이 공을 정타로 맞히는 빈도가 급격히 늘어났다.

직구의 힘이 떨어지면서 톨허스트의 최대 무기인 커터까지 위력을 잃었다. 직구 궤적에서 떨어지는 커터에 타자들이 속지 않고 쳐내면서, 탈삼진 유도는 줄고 인플레이 타구가 급격히 늘어나는 악순환이 만들어졌다.

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 선발 톨허스트가 1회에 이어 2회에도 실점한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회초 1사 1루 톨허스트가 박찬혁에 동점 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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기술적인 원인 뒤에는 체력적 한계라는 변수가 자리 잡고 있다. 톨허스트는 프로 커리어 대부분을 불펜으로 소화했다. 지난해 LG에 합류했을 때도 중도 합류로 단 44이닝만 투구했다. 그러나 올 시즌은 개막부터 선발 로테이션을 지키며 이미 109⅓이닝(20경기)을 던졌다. 본인 커리어 최초의 '풀타임 선발'을 소화 중이다.

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100이닝을 넘어선 시점에서 8월 한여름의 고온다습한 날씨까지 겹치자 체력이 급격히 저하됐고, 이는 구속 저하와 투구 메커니즘 붕괴, 경기 후반 대량 실점으로 고스란히 이어지고 있다.

ML 112승 카라스코의 성공적인 데뷔로 선발진 한 자리를 채운 LG. 하지만 1선발 톨허스트가 무너지면 선발진 전체의 과부하와 불펜 부담으로 이어져 후반기 1위 경쟁에서 치명상을 입게 된다. 톨허스트가 구위를 회복하느냐가 LG의 2년 연속 우승 가도의 최대 분수령이 될 전망이다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 톨허스트가 1회초 투구를 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

고재완 기자 star77@sportschosun.com