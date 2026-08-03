"나는 결백하다" 고우석 명예회복? '이물질 논란' 징계 10→8G로 줄어들었다…'역사상 최초' [SC포커스]

미네소타 트윈스 고우석(왼쪽). AP연합뉴스

해명하는 고우석(오른쪽). 사진=MiLB 중계화면 캡처

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[스포츠조선 김영록 기자] 글러브에서 발견된 이물질로 인해 10경기 출전정지 징계를 받았던 고우석(미네소타 트윈스 트리플A)의 명예가 일부 회복됐다.

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미네소타 트윈스를 취재하는 브랜든 워른 기자는 3일(이하 한국시각) "고우석의 징계가 10경기에서 8경기로 줄어들었다. 세인트폴 세인츠(미네소타 트리플A)의 다음 경기인 4일 경기부터 마운드에 오를 수 있다"고 전했다.

이어 고우석의 에이전트 리코스포츠에이전시 측도 고우석의 징계 감경 소식을 공식 발표했다. 리코 측은 "고우석에게 주어진 징계가 항소 절차를 거쳐 8경기로 줄어들었다"고 전했다.

고우석은 지난달 25일 콜럼버그 클리퍼스(클리블랜드 가디언즈 트리플A)와의 트리플A 경기에서 7회 등판을 위해 마운드에 오르던 중 심판진의 글러브 검사에서 이물질이 발견됐다는 결론 하에 즉각 퇴장 조치됐다. 공은 던져보지도 못하고 퇴장당한 것.

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고우석은 곧바로 선수노조를 통해 항소 절차에 착수했고, 그 결과 징계가 8경기로 줄어들었다. 고우석 측은 "항소를 통해 징계 경기 수가 줄어든 것은 고우석이 처음"이라고 소개했다.

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빅리그 기준 2021년 메이저리그가 이물질 사용 여부에 대한 단속을 본격화한 이래 퇴장 사례는 총 8명이었다. 그중에는 맥스 슈어저, 에드윈 디아즈 같은 '빅네임'들도 있다.

이들중 항소에 나선 건 첫 사례였던 헥터 산티아고와 2번째였던 케일럽 스미스, 그리고 전설급 빅네임이자 야구장 안팎에서 강력한 항의를 펼쳤던 슈어저까지 3명이었다. 산티아고와 스미스는 기각됐고, 슈어저는 항소 과정에서 철회한 바 있다.

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메이저리그 규정에는 "어떤 선수도 흙, 로진, 파라핀, 감초, 사포, 에머리 페이퍼 또는 기타 이물질을 이용해 의도적으로 공의 색을 변하게 하거나 손상시켜서는 안 된다", "투수는 어떤 종류의 이물질도 공에 바를 수 없으며, 공을 어떤 방식으로든 훼손해서도 안 된다. 샤인볼, 스핏볼, 머드볼, 에머리볼을 던질 수 없고, 몸이나 장비에 어떤 형태의 이물질도 소지해서는 안 된다. 손이나 손가락, 손목에는 반창고, 테이프, 순간접착제, 팔찌 등 어떠한 물건도 부착할 수 없다"고 명시돼있다. 이를 어길 경우 10경기 출전정지 징계가 내려진다.

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억울함을 호소한 선수들 대부분은 '승인된 로진을 사용했고, 땀이 섞이면서 글러브 안에서 뭉친 것'이라고 주장한 바 있다.

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석이 지난 25일(한국시각) 콜럼버스 클리퍼스와의 경기에 7회 구원등판하려다 글러브 이물질 검사에 걸려 퇴장당하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

고우석 역시 마찬가지다. 그는 징계 직후 "문제의 글러브는 월드베이스볼클래식(WBC) 때부터 매경기 사용한 것이다. 글러브에 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것"이라며 "올시즌 단 한 번도 문제 제기를 받은 적이 없다. 내 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라고 주장된 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어 제거할 수도, 이유도 없는 부분이었다"고 주장했다.

이어 "투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다. 단 한번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본적이 없다. 스포츠의 가장 중요한 가치는 공정함"이라며 항소 의사를 밝힌 바 있다.

고우석의 출전정지 징계는 지난달 26일자로 소급적용, 오는 7일 실전 복귀가 이뤄지는 상황이었다. 2경기가 감경되면서 3일을 끝으로 징계가 종료, 오는 5일 루이빌 배츠(신시내티 레즈 트리플A) 경기에 출전할 수 있게 됐다.

실추된 명예는 되찾았다. 고우석은 메이저리그 재입성을 위한 발판을 마련할 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com