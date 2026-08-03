"스쿠벌이 다저스로 갔다고?" 이정후 노린다던 ATL, 방향 틀었다…SF 베테랑 선발 영입

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 태릭 스쿠벌의 LA 다저스 이적으로 각 팀의 트레이드 마감일 전략이 대폭 수정된 모양새다.

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애틀랜타 브레이브스도 그 중 한 팀이다. 팬사이디드의 로버트 머레이는 3일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '소식통에 따르면 애틀랜타가 샌프란시스코 자이언츠 선발 투수 타일러 말리(32)를 받고, 불펜 투수 앤서니 몰리나(24)를 내주는 트레이드에 합의했다'고 전했다.

앞서 애틀랜타는 이정후 영입 후보 중 한 곳으로 거론된 팀이다. 애틀랜타 소식을 전하는 브레이브스 투데이의 린지 크로스비는 '이정후는 테이블세터 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 선수다. 애틀랜타 중심 타선이 득점할 수 있는 길을 열어주는 데 큰 도움이 될 것'이라며 '이정후는 애틀랜타의 클럽하우스 분위기도 잘 맞출 것으로 보인다. 그는 샌프란시스코 클럽하우스에서 사랑 받는 선수일 뿐 아니라, 팬들에게도 인기가 많다'고 이정후 트레이드 가능성을 조명한 바 있다.

하지만 샌프란시스코는 이정후의 잔류를 택했다. 이정후의 기량 뿐만 아니라 샌프란시스코의 흥행에도 상당한 도움을 주고 있다는 판단을 내린 것. USA투데이의 밥 나이팅게일은 지난달 '샌프란시스코가 이정후를 잔류시키기로 했다'고 전한 바 있다.

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이런 가운데 애틀랜타는 새로운 변수를 만났다. 스펜서 슈웰렌바흐, 허스턴 월드렙, 스펜서 스트라이더 등 여러 선발 자원이 부상자 명단(IL)에 오른 가운데, 레이날도 로페즈마저 왼쪽 무릎 염증으로 15일짜리 IL에 오른 것. 때문에 디트로이트 타이거스의 스쿠벌 트레이드 가능성이 높아지자 애틀랜타도 베팅에 가세할 팀 중 하나로 꼽혔다. 하지만 스쿠벌은 다저스를 택했고, 애틀랜타는 캔자스시티 로열스에서 베일리 팔터, 외야수 레인 토마스를 영입했다.

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말리는 올 시즌 샌프란시스코에서 18경기 94⅔이닝을 던져 3승9패, 평균자책점 5.13에 그쳤다. 올 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 1년 1000만달러 계약을 맺었지만, 기대에 못 미쳤다는 평가를 받았다.

베네수엘라 출신인 몰리나는 2024년 콜로라도 로키스에서 빅리그에 데뷔했다. 지난해 12월 방출됐으나 애틀랜타의 클레임으로 이적했다. 지난 5월 콜업됐으나 3경기 5이닝을 던져 승패 없이 평균자책점 5.40을 기록한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com