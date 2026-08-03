'잠실이 부산보다 더 더웠다' 살인 폭염 고충 이해하지만...원칙 무너지면, 리그 전체가 흔들린다

사진제공=롯데 자이언츠

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[스포츠조선 김용 기자] 잠실도 취소했어야 하나.

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지난 주말 KBO리그를 덮친 악재는 '살인 폭염'이었다.

특히 경남 지역은 더워도 너무 더웠다. 부산 인근 양산은 연일 40도가 넘는 상상 이상의 더위에 신음했다. 롯데 자이언츠의 홈인 부산, NC 다이노스의 홈인 창원에는 올해부터 기상청이 새롭게 만든 '폭염 중대 경보'가 발령됐다. 폭염 특보의 최고 단계다.

이 무더위로 인해 프로야구 경기가 취소돼야 하느냐, 정상 개최 돼야 하느냐로 골머리를 앓았다. 7월31일 무더위 속 경기가 진행됐다. 일부 롯데 선수들이 어지럼증, 구토 증세 등으로 교체되니, 1일 경기는 두 구장 모두 폭염을 이유로 취소됐다.

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문제는 2일이었다. 같은 폭염 중대 경보인데 창원 KIA 타이거즈-NC 다이노스전은 취소되고, 부산 삼성 라이온즈-롯데 자이언츠전은 경기 강행이 결정된 것이다. 30분 지연 개최였다.

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그러니 부산에서 난리가 났다. 쓰러질 것 같은 더위에, 왜 우리만 경기를 해야하냐는 것이었다. 롯데 김태형 감독, 삼성 박진만 감독 모두 열을 올렸다.

KBO가 설마 롯데와 삼성이 미워 부산만 경기를 하게 했을까. 그건 아니었다. 기준이 있었다. 예보상 경기 시작 시점인 오후 6시경 창원은 기온이 35도였고, 부산은 32도로 떨어질 걸로 예상이 됐다. 우천 취소든, 폭염 취소든 경기 개최 여부는 경기 시작 시간이 기준이다. 그 시간에 경기를 할 수 있느냐, 없느냐로 판가름 하는 것. 그러니 창원과 부산의 환경은 예상이지만 달랐다. 관중들이 들어오기 전 결정을 내려야 하는 입장에서는, 일단 예보를 믿고 판단 근거로 활용해야 했다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 김동현이 타격 훈련을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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실제 부산 사직구장의 기온은 오후 6시30분 기준 32.6도(이하 기상청 공식 홈페이지 발표 기준)로 떨어졌다. 오후 7시50분 기준으로는 30.8도까지 내려갔다. 중요한 건 LG 트윈스-두산 베어스전이 열린 잠실은 더 더웠다는 것이다. 6시30분은 똑같이 32.6도였는데 체감 온도는 잠실이 더 높았고, 7시50분 기준은 잠실구장은 31.3도였다. 이 기준이라면 잠실도 취소가 됐어야 했다. 하지만 잠실은 별다른 이슈 없이 경기가 열렸다. 서울도 폭염 중대 경보가 있지 않았을 뿐, 덥고 힘든 건 똑같았다.

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롯데와 삼성 선수단의 하소연을 이해 못할 건 아니다. 낮에는 가만히 서 있기 조차도 힘들 정도로 뜨거웠다고 한다. 상식선에서는 경기 취소를 검토해볼만 했다. 하지만 그렇게 원칙 없이, 느낌과 분위기로만 경기 취소 여부가 결정되면 전체 시즌 운용에 있어 엄청난 부작용이 생길 게 뻔하다. '그 때 저 팀은 취소해줬는데, 우리는 왜 안해주느냐', '경기 취소로 선발 로테이션이 불리하고, 부상 있는 팀 편의 봐주는 것 아니냐'는 등의 항의들이 빗발칠 것이다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 김성윤이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

문제는 경기 전 훈련이다. 보통 6시30분 경기 기준, 홈팀은 3시 정도부터 훈련이 시작되고 원정팀이 4시30분 정도에 입장한다. 경기보다 이 훈련이 죽을 맛이다. 실내 훈련으로 계속 대체를 하기에는 선수들 경기력 유지와 컨디션 관리 문제가 있고, 또 실내 훈련 시설이 열악한 곳에서는 한계가 있다. 방법은 최대한 훈련 시간을 늦추는 것이다. 경기 시간을 뒤로 미루면 된다. KBO는 폭염 관련 경기 개시를 1시간까지 지연시키는 방안을 활용하겠다고 알렸다. KBO는 선수단과 팬들의 편의를 위해, 폭염 예보가 있다면 경기 당일이 아닌 그 이전부터 7시 이후 개최를 공지할 수도 있다고 밝혔다.

몸에 무리가 갈 수 있는 더위에, 선수단이 너무나 고생하고 있다는 걸 안다. 너무 힘들다는 얘기가 핑계가 아닌 것도 말이다. 하지만 원칙이 무너지면 이 큰 리그가 정상적으로 진행될 수 없다. 경기는 팬들과의 약속이다. 막무가내로 취소할 수 없다. 향후 일정도 중요하다. 더위에 경기 강행이 무슨 말이냐고 하는 팬도 있겠지만, 돈과 시간을 들여 다른 지역까지 갔는데 경기가 취소되면 허무할 팬들도 있다.

KBO도 현장이 납득할 수 있게, 더 세밀한 준비를 해야할 듯 하다. 예를 들면, 폭염 중대 경보가 발효된 지역은 그날 무조건 경기를 하지 말자, 경기 시작 시간 기준 예보가 일정 기온 이상이면 취소 이하면 경기 진행, 훈련도 경기의 일부로 간주해 훈련 시간 기준 일정 기온 이상이면 취소 등의 정확한 기준을 제시해야 할 것으로 보인다.

선수단 뿐 아니라 팬들도 너무 일찍부터 경기장에 가지 말고, 무더운 날씨에는 경기에 임박해 입장을 하거나 입장 후 상대적으로 시원한 곳에서 대기를 하는 등의 방법으로 자신을 지키며 야구를 즐기는 게 중요할 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com