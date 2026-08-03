"이게 아닌데…" 스쿠벌 데려온 다저스, 오타니 3출루에도 보스턴에 스윕패

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스가 안방에서 보스턴 레드삭스에 스윕패 굴욕을 당했다.

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다저스는 3일(한국시각) 홈구장 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 가진 보스턴전에서 4대8로 졌다. 선발 에밋 시언이 2⅔이닝 6안타(3홈런) 1볼넷 4탈삼진 5실점으로 일찌감치 무너진 가운데, 타선은 보스턴 선발 제이크 베넷에게 5⅔이닝 동안 3득점을 올리는 데 그쳤다. 1번 지명 타자로 출전한 오타니 쇼헤이는 이날 3타수 1안타 2볼넷(2삼진)으로 3출루를 기록했지만, 팀 패배를 막기엔 역부족이었다.

다저스는 1회초부터 2실점했다. 시언이 2사 1, 2루에서 보스턴의 요시다 마사타카에게 좌전 적시타를 맞았고, 케일럽 더빈에게도 중전 적시타를 허용하면서 2실점 했다.

다저스는 2회말 카일 터커, 테오스카 에르난데스, 맥스 먼시의 연속 안타로 만든 1사 만루 찬스에서 엘리저 알폰소의 땅볼로 1점을 추가했다. 오타니가 고의4구로 걸어 나가면서 이어진 2사 만루에서는 앤디 파헤스가 2타점 적시타를 터뜨리면서 3-2 역전에 성공했다.

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그러나 다저스는 3회초 다시 열세에 놓였다. 시언이 선두 타자 세단 라파엘라에게 중월 솔로포를 내준 데 이어, 윌레어 아브레이우에게 백투백 홈런을 내줬다. 시언은 윌슨 콘트레라스를 뜬공 처리했으나, 요시다에게 또 다시 홈런을 내주면서 3실점했고, 결국 앤드루 모나스테리오를 몸에 맞는 공으로 내보낸 뒤 마운드를 내려왔다.

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다저스는 베넷의 호투에 막혀 추격점을 뽑지 못했다. 오히려 6회초 네 번째 투수로 마운드에 오른 카일 허트가 재런 두랜에게 중월 솔로포를 맞으면서 1점을 더 내줬다. 7회말 보스턴 세 번째 투수 타이론 게레로에게 2사 2루에서 파헤스의 1타점 2루타로 추격점을 뽑았지만, 8회초 허트에 이어 등판한 위야트 밀스가 주자를 쌓아 만들어진 1사 2, 3루에서 폭투와 포수 실책으로 2점을 더 내주면서 결국 4점차 패배로 경기를 마무리 했다.

다저스는 최근 아메리칸리그 사이영상 2년 연속 수상자인 태릭 스쿠벌을 디트로이트 타이거스에서 트레이드로 영입하면서 월드시리즈 3연패 목표를 공언했다. 그러나 보스턴의 홈런포를 막아내지 못하면서 안방에서 가진 주말 3연전을 모두 내주는 아쉬운 결과에 그쳤다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com