"구단+팬 사랑" 이정후 트레이드 무산 확실시! "SF 리빌딩 리더 역할 맡는다"…"유쾌하고 카리스마 있는 인물" 극찬

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 트레이드 마감을 앞두고, 샌프란시스코 자이언츠는 이정후를 잔류시킬 것으로 보인다. 이정후는 팀의 재건에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다.

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스포츠 일러스트레이티드는 3일(한국시각) '외야수 이정후는 팬들에게 사랑받는 선수이자 라인업에서 성장세를 보이고 있는 타자다'며 '팀에 남아 로스터 재건 과정에서 중요한 역할을 맡아야 한다'고 보도했다.

오는 4일 메이저리그 트레이드 마감일을 앞두고, 샌프란시스코에서 트레이드로 내보낼 가능성이 있는 선수들의 이름이 거론됐을 때, 이정후는 예외였다. 이정후는 팀 내에서도 인기 있는 선수 중 한 명이며, 폭풍 성장하고 있는 스타 플레이어다. 샌프란시스코가 쉽게 트레이드를 선택할 수 있는 선수가 아니다.

매체는 '불과 얼마 전까지만 해도 이정후가 트레이드 시장에 나올 가능성이 있는 것으로 보였다'면서도 '하지만 이제는 보다 합리적인 방향으로 생각이 바뀐 것으로 보인다'고 전했다.

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버스터 포지 샌프란시스코 야구 운영 부문 사장은 사실상 이정후를 트레이드 불가 선수로 지정했다. 팀의 에이스 로간 웹과 차세대 거포로 주목받는 신인 브라이스 엘드리지, 그리고 이정후를 같은 선상에 놓고 보고 있다. 이는 이정후와 구단, 그리고 샌프란시스코 팬 모두에게 최선의 시나리오라고 할 수 있다.

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이정후는 2026시즌 현재 타율 0.302, 6홈런, 40타점을 기록하고 있다. 고전하고 있는 샌프란시스코가 필요할 때마다 출루하면서 득점의 기점으로 활약 중이다. 타석에서의 활약뿐만 아니라 이정후는 수비에서도 안정적이라는 평가를 받고 있다. 주력은 평균을 조금 웃도는 수준이지만, 주루 센스가 뛰어나며 필요할 때 도루를 적극적으로 노릴 수 있는 선수다.

매체는 '이정후는 힘겨운 시즌을 보내고 있는 샌프란시스코에서 조용하면서도 꾸준하게 팀에 안정감을 더하는 존재가 됐다'며 '그는 유쾌하고 카리스마 있는 인물로 긍정적인 마음가짐 덕분에 샌프란시스코라는 도시와 구단 모두의 사랑을 받고 있다'고 평가했다.

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이정후에게는 2027시즌이 끝난 뒤 발동할 수 있는 옵트아웃 조항이 있다. 이는 장기적인 가치를 기대하고 선수를 영입하려는 다른 팀 입장에서는 이정후를 트레이드로 데려오는 것이 위험한 선택이 될 수 있다는 의미다. 샌프란시스코 입장에서는 이정후의 트레이드를 추진하는 데 불리한 요소가 있기에 그가 잔류하는 것이 맞다고 판단하는 상황이다. 그의 잔류는 팀의 리빌딩과도 큰 연관이 있다.

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매체는 '이정후가 메이저리그 진입을 앞두거나 성장 중인 샌프란시스코 유망주의 리더이자 멘토 역할을 맡게 될 수도 있다'며 '이정후는 샌프란시스코 유니폼을 입고, 계속해서 야구를 할 것'이라고 예측했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com