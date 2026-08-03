'韓선수 없었으면 어쩔 뻔'…WPBL개막전 '코리안 더비'→박주아 2안타 2타점·김현아 2득점 '맹활약'

사진캡처=유튜브 채널 'WPBL'

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[스포츠조선 고재완 기자] 미국 여자프로야구리그(WPBL) 무대에서 짜릿한 '코리안 더비'가 펼쳐졌다. 대표팀 동료이자 간판스타인 박주아(샌프란시스코 파이어벨스)와 김현아(보스턴 헌터스)가 정규시즌 개막전 선발 라인업에 나란히 이름을 올리며 화끈한 화력 대결을 벌였다.

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3일(한국 시각) 미국 일리노이주 로빈로버츠스타디움에서 열린 샌프란시스코와 보스턴의 정규시즌 첫 맞대결에서 샌프란시스코가 보스턴을 11대3으로 대파했다. 이날 샌프란시스코가 기록한 13안타 11득점 중 박주아가 2안타 2타점 1득점을 주도했고, 보스턴의 3득점 중 2득점을 김현아가 발로 만들어내며 두 선수 모두 강렬한 존재감을 과시했다.

사진캡처=유튜브 채널 'WPBL'

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드래프트 2라운드 전체 13순위로 샌프란시스코 유니폼을 입은 박주아는 9번 타자 겸 3루수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 2타점 1득점으로 그라운드를 지배했다. 1-0으로 앞선 2회초 1사 2, 3루 기회에서 박주아는 상대 투수를 상대로 3구 만에 깔끔한 좌전 적시타를 터뜨렸다. 한국 타자의 WPBL 역사상 첫 안타이자 첫 타점이 기록되는 순간이었다.

6-1로 앞선 3회초 무사 2, 3루에서는 중전 장타를 쏘아 올려 3루 주자를 홈으로 불러들였다. 2루까지 진루한 뒤 두 팔을 벌려 환호한 박주아는 후속타 때 홈을 밟아 득점까지 추가했다. 더그아웃으로 들어서며 옛 KIA 타이거즈 사령탑이었던 맷 윌리엄스 샌프란시스코 감독과 하이파이브를 나누는 장면을 연출하기도 했다.

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한국 선수 중 가장 높은 1라운드 전체 4순위로 보스턴에 지명된 국가대표 주전 포수 김현아는 4번 타자 겸 우익수로 선발 출전했다. 안타는 터지지 않았지만 뛰어난 선구안과 정교한 주루 플레이로 팀 득점의 대부분을 책임졌다.

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2회말 선두 타자로 나선 김현아는 풀카운트 끝에 볼넷을 골라낸 뒤, 후속 병살 타구 때 상대 2루수의 송구 실책을 틈타 3루를 돌아 홈까지 질주했다. 보스턴의 시즌 첫 득점이자 한국 타자의 WPBL 1호 득점이었다.

사진캡처=유튜브 채널 'WPBL'

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이어 4회말에도 상대 야수 실책으로 출루한 뒤, 팀 동료의 2루타와 상대 투수의 보크를 틈타 두 번째 득점을 올려 보스턴의 3득점 중 2점을 홀로 이끌었다. 5회부터는 본업인 포수 마스크를 쓰고 안방을 지키는 멀티 능력을 선보였다.

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전날(2일) 뉴욕 하이츠의 김라경이 개막전 선발 투수로 나서 리그 역사상 첫 스트라이크와 첫 탈삼진을 솎아내며 강렬한 이정표를 세운 데 이어, 이튿날 박주아와 김현아가 펼친 '코리안 더비'는 세계 무대에 한국 여자야구의 저력을 확실히 각인시켰다.

사진캡처=유튜브 채널 'WPBL'

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고재완 기자 star77@sportschosun.com