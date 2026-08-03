5300억 쓴 메츠의 충격적인 추락, 우승 부탁했던 페랄타 불과 6개월만에 팔았다...TB와 1대3 트레이드

탬파베이가 3일(한국시각) 뉴욕 메츠 프레디 페랄타를 전격 영입했다. 사진=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]불과 6개월 전 트레이드로 전력을 보강하더니, 트레이드로 리빌딩 기조로 돌변한 구단이 있다. 바로 뉴욕 메츠다.

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메츠는 지난 1월 밀워키 브루어스와 2대2 트레이드를 단행했다. 작년 밀워키에서 17승6패, 평균자책점 2.70을 올리며 에이스 역할을 했던 우완 프레디 페랄타와 불펜요원인 토비아스 마이어스를 데려오고, 유망주 유틸리티 젯 윌리엄스와 선발투수인 브랜든 스프롯을 내줬다.

그런데 메츠는 불과 6개월 밖에 안된 시점에 페랄타를 다시 시장에 내다팔았다. 메츠는 올해 페이롤 3억7100만달러(약 5300억원)를 쓰고도 NL 동부지구 꼴찌를 면치 못하고 있다. 이날 현재 44승66패다.

메츠는 3일(이하 한국시각) 탬파베이 레이스에 페랄타를 내주고 마이너리그 유망주들인 외야수 에이던 스미스, 우완 개리 길힐, 내야수 에밀리엔 피터를 받는 1대3 트레이드를 단행했다. 탬파베이는 이번 트레이드 시장에서 노리고 있던 태릭 스쿠벌이 LA 다저스로 향하자 그 다음 레벨인 페랄타로 재빨리 방향을 틀어 트레이드를 성사시켰다.

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페랄타는 올해 연봉이 800만달러이고, 시즌이 끝나면 FA가 된다. 즉 가을야구까지 포함하면 3개월 임대 선수라고 보면 된다.

프레디 페랄타. AFP연합뉴스

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그러나 페랄타는 올해 활약상이 지난 시즌만 못하다. 메츠에서 22경기에 등판해 113⅔이닝, 5승9패, 평균자책점 4.99, 113탈삼진, WHIP 1.48을 마크했다. 조정평균자책점(ERA+)이 작년 155에서 83으로 뚝 떨어졌다. ERA+는 100이 리그 평균이다. 즉 작년 리그 평균보다 55%나 잘 던졌던 그가 올해는 17%나 미달돼 있다는 뜻.

6~7월 두 달 동안에는 10경기서 2승5패, 평균자책점 6.61로 더 부진했다. 그렇지만, 탬파베이는 페랄타라도 잡아야 가을야구에서 이루고자 하는 꿈에 다가갈 수 있다.

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에릭 니엔더 탬파베이 야구부문 사장은 "페랄타가 탬파베이에 온 것을 환영한다. 빛나는 경험과 탄탄한 통산 성적을 지닌 검증된 선발투수다. 그가 우리의 나아가고자 하는 방향에 큰 힘을 실어줄 것이라고 기대한다"고 밝혔다.

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하지만 올해 페랄타의 구위는 크게 떨어졌다는 분석이다. 총 투구수의 절반 이상을 차지하는 직구의 피안타율이 지난해 0.209에서 올해 0.270으로 치솟았다. 직구 스피드는 평균 94.8마일에서 94.2마일로 느려졌다. 그러나 페랄타는 직구 말고도 체인지업, 커브, 스위퍼, 슬라이더, 슬로커브 등 5개의 변화구를 갖고 있어 임기응변에 강하다. 언제든 본 궤도에 오를 것이라는 기대도 크다.

프레디 페랄타가 6개월 만에 뉴욕 메츠에서 탬파베이 레이스로 트레이드됐다. UPI연합뉴스

탬파베이 투수 그리핀 잭스는 "페랄타는 이곳을 마음에 들어 할 것이다. 사람들은 그를 패스트볼 프레디(Fastball Freddy)라고 부른다. 좋은 직구를 가진 투수가 마운드에 오를 때마다 좋은 결과를 낳는다"며 반겼다.

케빈 캐시 탬파베이 감독은 "너무나도 기쁘다. (셰인)맥클라나한이 부상으로 빠진 공백을 페랄타가 잘 메워 줄 수 있다"고 말했다. 페랄타는 오는 5일 쿠어스필드에서 콜로라도 로키스를 상대로 이적 첫 등판을 할 예정이다.

탬파베이는 이안 시모어, 페랄타, 닉 마르티네스, 드류 라스무센, 잭스 순으로 5인 로테이션을 가동한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com