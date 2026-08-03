오타니-스쿠벌 뜨거운 포옹, 그가 들어서자 라커룸이 꽉 찼다! 5일 컵스 상대로 이적 첫 등판

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3일(한국시각) 다저스타디움에 도착해 선수단에 합류한 태릭 스쿠벌과 만나 반갑게 인사를 나누며 포옹을 하고 있다. 사진=LA 다저스 구단 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 3연패를 노리는 LA 다저스 유니폼을 입은 태릭 스쿠벌의 이적 첫 등판 날짜가 나왔다.

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스쿠벌은 오는 5일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열리는 시카고 컵스와의 원정경기에 선발등판한다. 다저스 데이브 로버츠 감독은 3일 보스턴 레드삭스와의 홈경기 앞두고 가진 현지 매체들과의 인터뷰에서 "스쿠벌이 시카고에서 마운드에 오른다"고 밝혔다.

스쿠벌은 이날 다저스타디움에 도착해 데이브 로버츠 감독 및 오타니 쇼헤이 등 새 동료들과 인사를 나눴다.

다저스는 4~6일 컵스와 원정 3연전을 치른다. 로테이션은 저스틴 로블레스키, 스쿠벌, 에릭 라우어 순이다. 스쿠벌이 합류하면서 라우어와 사사키의 등판이 하루씩 밀렸다. 6인 로테이션은 그대로 유지된다.

태릭 스쿠벌이 경기 중 다저스타디움에 도착해 데이브 로버츠 감독에 인사한 뒤 이야기를 나누고 있다. 사진=LA 다저스 구단 공식 X 계정

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스쿠벌은 올시즌 디트로이트 타이거스에서 16경기에 등판해 7승5패, 평균자책점 2.79, 탈삼진 116개, WHIP 0.91, 피안타율 0.210을 기록했다. 특히 그는 지난 5월 초 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받고 약 5주간의 재활을 마치고 복귀한 뒤에도 녹슬지 않은 피칭을 이어가고 있다.

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이 수술은 회복에만 보통 6~8주가 걸리는데, 스쿠벌은 최근 소개된 나노스코프 방식의 수술로 6주도 안되는 기간에 회복과 재활을 모두 마쳤다.

복귀 후 9경기에서 53⅓이닝을 던져 4승3패, 평균자책점 2.87을 기록했다. 특히 7월 들어 사이영상 2연패 투수다운 위력을 떨치며 가치를 높였다. 5경기에서 3승1패, 평균자책점 2.03, 41탈삼진, WHIP 0.90, 피안타율 0.196을 마크했다.

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스쿠벌은 컵스를 상대로 통산 3경기에 등판해 1승1패, 평균자책점 4.12를 기록했다. 19⅔이닝을 던져 22안타와 2볼넷을 내주고 삼진 18개를 잡아냈다. WHIP가 1.22, 피안타율이 0.282에 달한다. 사이영상 투수 치고는 상대적으로 부진했다.

태릭 스쿠벌이 자신의 라커 앞에서 포즈를 취하고 있다. 사진=LA 다저스 구단 공식 X 계정

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이날 컵스전은 역사적으로 의미가 깊은 경기이기도 하다. 바로 스쿠벌과 오타니의 수상 경력 때문이다.

최근 2년 연속 사이영상 투수와 2년 연속 MVP가 한 팀에서 조합을 이루는 건 메이저리그 역사상 처음이다. 스쿠벌은 2024년과 2025년 아메리칸리그(AL) 사이영상 투수다. 오타니는 2021년과 2023년 LA 에인절스에서 AL MVP에 올랐고, 다저스로 이적한 2024년, 2025년에도 연속으로 내셔널리그(NL) MVP를 거머쥐었다.

이날 오타니가 1회초 리드오프로 첫 타석에 서고, 스쿠벌이 1회말 마운드에 오르면 메이저리그 최초의 기록이 세워지게 되는 것이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

또한 스쿠벌은 직전 연도 사이영상 투수가 당해 연도 시즌 중에 트레이드로 팀을 옮긴 역대 6번째 사례가 됐다. 그런데 앞선 5명의 투수 중 그 누구도 월드시리즈 정상에 오르지는 못했다. 월드시리즈 무대까지 올랐던 케이스는 2009년 클리블랜드 인디언스에서 필라델피아 필리스로 트레이드된 뒤 월드시리즈 준우승에 오른 클리프 리, 딱 한 명 뿐이다.

디저스는 스쿠벌을 영입함으로써 5명의 에이스를 가을야구 때 쓸 수 있게 됐다. 지난해 월드시리즈 우승 주역 선발 '빅4'인 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니에 스쿠벌이 가세한 것이다. 스넬과 글래스나우는 재활 막바지 프로그램을 소화하고 있어 이달 중 복귀가 예상되고, 무릎 통증으로 피칭을 중단한 오타니도 시즌 막판에는 마운드에 복귀할 전망이다.

플레이오프에서는 선발투수 4명을 쓰기 때문에 5명 중 상대적으로 무게감이 떨어지는 글래스나우는 불펜으로 이동할 가능성이 높다.