美유력매체 SI "이정후 SF 잔류…구단과 팬 모두에게 완벽한 시나리오→발전할 일만 남았다"

[SC이슈] "포시 사장 '트레이드 불가' 선언" 이정후, SF에 남는다… 美 언론 "이정후 안 파는 게 최고의 선택"

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그(MLB) 트레이드 마감 시한(8월 3일)을 앞두고 샌프란시스코 자이언츠 이정후(27)를 둘러싼 트레이드설이 마침내 끝나는 분위기다. 버스터 포지 야구부문 사장이 이정후를 사실상 '트레이드 불가(Off Limits)' 자원으로 지정했다는 소식이 전해지며 잔류 가능성에 쐐기를 박았다.

미국 유력 스포츠 매체 '스포츠 일러스트레이티드(SI)'는 3일(한국 시각) "트레이드 마감일을 앞두고 이정후를 트레이드하지 않는 것이 샌프란시스코에 가장 명쾌하고 최고의 선택인 이유"라는 제목의 기사를 통해 이정후의 잔류 당위성을 집중 조명했다.

SI는 'USA 투데이'의 마커스 스미스 기자의 보도를 인용해 "포지 야구부문 사장이 이정후를 에이스 로건 웹, '특급 루키' 브라이스 엘드리지와 같은 반열에 두고 사실상 트레이드 불가 대상으로 분류했다"고 전했다.

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최근 까다로운 팀 개편 과정에서 이정후가 트레이드 시장에 나올 수 있다는 소문이 돌았으나, 샌프란시스코 수뇌부에서 보다 이성적이고 현명한 판단을 내린 셈이다.

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SI는 "포지 사장의 이번 결정은 이정후 본인은 물론, 샌프란시스코 구단과 팬들 모두에게 승리하는 완벽한 시나리오다. 이정후는 태평양 건너 미국 무대에서 본격적으로 기량을 펼치기 시작했으며, 앞으로 계속해서 더 발전할 일만 남았다"고 극찬했다.

이정후는 올 시즌 시즌 타율 3할1리, 6홈런 40타점을 기록하며 올 시즌 고전하고 있는 샌프란시스코 타선에서 귀중한 좌타 해결사 역할을 해내고 있다. 타격뿐만 아니라 수비와 주루에서도 쏠쏠한 활약을 이어가는 중이다.

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정통 우익수로서 실수 없는 깔끔한 수비를 보여주고 있으며, 리그 평균을 상회하는 주력에 뛰어난 야구 지능을 바탕으로 한 베이스를 더 가는 기동력을 갖췄다.

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라커룸 분위기를 띄우는 유쾌함과 특유의 장난기 넘치는 위트로 팬들과 동료들의 마음을 완전히 사로잡았다. 팀이 흔들리는 상황 속에서도 이정후는 샌프란시스코의 '묵묵한 중심축'이 돼주고 있다.

이정후의 계약 조건 역시 트레이드가 성사되기 힘든 구조다. 이정후는 연평균 1,830만달러(약 250억원)에 계약했고 2027시즌 종료 후 실행할 수 있는 옵트아웃 조항을 보유하고 있다. 장기적인 가치를 바라는 영입 희망 구단 입장에서는 위험 부담이 따르는 조건이다.

SI는 "이정후는 빅리그로 올라올 샌프란시스코의 젊은 특급 유망주들을 이끌어줄 최고의 리더이자 멘토가 될 수 있는 자원"이라며 "트레이드 마감 시한이 지나도 이정후는 마땅히 서 있어야 할 자리, 즉 샌프란시스코 유니폼을 입고 오라클 파크를 누비고 있을 것"이라고 전망을 마무리했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com